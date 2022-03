Noget nær alle har haft noget at sige om Oscar-nattens helt store drama: Will Smith, der gav Chris Rock en lussing på scenen.

Men det har været sværere at få lov at høre fra personerne i centrum for dramaet.

For Chris Rock har endnu ikke udtalt sig, og Will Smith startede med at flygte fra pressen, for sidenhen offentligt at undskylde for sin 'følelsesladede' og 'utilgivelige' opførsel, da han brugte vold som svar på en joke om sin kones 'sygdomstilstand'.

Men nu bryder Will og Jada Pinkett Smiths datter, den 21-årige Willow Smith, tavsheden.

Chris Rock tog imod en lussing af Will Smith på scenen til Oscar-showet, efter han havde fortalt en joke om skuespillerens kones sygdom. Foto: BRIAN SNYDER

'Ved du hvem, der går igennem en masse lige nu? Bogstavelig talt alle. Bare vær sød,' lyder det nemlig fra Willow Smith i en ny Instagram-story.

Hendes mor – kvinden i centrum for verdens vel lige nu mest omtalte joke – Jada Pinkett Smith, har også kun udsendt en kryptisk meddelelse på Instagram.

»Det her er sæsonen for bedring. Og jeg er her for det,« skrev den 50-årige skuespiller i sit første opslag efter Oscar-natten.

Også parrets søn, Jaden Smith, har fået folk til at spekulere over sin første udtalelse efter hans far slog Chris Rock.

Ægteparret Jada Pinkett Smith og Will Smith med deres børn Willow, Jaden og Trey til Oscar-efterfest. Foto: PATRICK T. FALLON

Han skrev nemlig: 'Og sådan gør vi det' på Twitter mod Oscar-showets slutning, hvilket både kunne være en kommentar til lussingen, eller til at Will Smith kort efter lussingen vandt sin første Oscar.

Både 21-årige Willow Smith og 23-årige Jaden Smith har ligesom deres far gjort sig inden for både musik og skuespil.

Will Smith og Jada Pinkett Smith har også den noget mindre offentlige søn Trey Smith på 29 år.