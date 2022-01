!!!!!!!!!! PRESSEMØDET !!!!!!!!!!

Så voldsomt var det varslet, da Jimi Sørensen Paluka, der er ejer af Rema 1000 i Solberg, stillede sig bag talerstolen og skiltet ‘REMA 1000 SOLBJERG MINISTERIET’.

I bedste Christiano Ronaldo-stil fik han fjernet Coca-Cola-flasken, og præcis som statsminister, Mette Frederiksen, sagde han under ‘pressemødet’: »Vores forventning er, at det tal vil stige«, »lev med det« og »derfor ligger der nu en invitation i jeres e-Boks«.

Men der var ikke tale om hverken pressemøde forud for EM eller et coronaopdatering i statsministeriet.

Tværtimod var der tale om et anderledes jobopslag henvendt til ungarbejdere, der har fået intet mindre end 245.000 visninger på LinkedIn og 15.000 på Facebook.

»På et tidspunkt bliver man desperat efter at få råbt de her unge mennesker op i den her tid. Så jeg tænkte, hvad er oppe i tiden, der kan hjælpe os på vej til en sjov film,« forklarer Jimi Sørensen Paluka om tanken bag opslaget.

Men det var ikke helt tilfældigt, at det særligt blev corona, der var omdrejningspunktet i videoen.

»Corona er skyld i, at jeg står her og råber om hjælp efter alle de sygemeldinger, vi har fået,« forklarer han.

Jimi Sørensen Paluka kan nemlig ikke skaffe nok personale til at dække vagterne i sin butik. Han vurderer, at cirka 25 % af personalet er lagt ned af sygdom eller isolation.

Det er ikke første gang, Rema 1000 i Solbjerg går viralt med en video. For lidt over et år siden delte butikken nemlig et klassisk jobopslag, som fik lige præcis – 0 ansøgninger. Derfor måtte Jimi Sørensen Paluka tænke kreativt.

»Vi havde nogle unge mennesker, der altid stod ude foran butikken, og jeg jagede dem tit væk, fordi jeg syntes, det var lidt uheldigt, de stod lige der. Men en aften gik jeg ud til dem og sagde, i aften ringer i til mig, og så fortæller i mig, hvad for noget slang, man bruger nu om dage,« siger Jimi Sørensen Paluka.

Det endte i et anderledes jobopslag, som blev delt på Anders Hemmingsens profil, og efter det, fik butikken øjnene op for, at de må ty til andre midler.

For nylig har de også fået en TikTok-profil.

»Det var egentlig min datter, der sagde: ‘Far, I skal på TikTok!’. Jeg tænkte bare, nej, det skal vi godt nok ikke. Men det kom vi, og det viser sig, det er det, der giver allermest. Jeg håbede, det ville give noget på sigt, men allerede nu siger størstedelen af dem, der afleverer en ansøgning, at de har set os på TikTok,« fortæller Jimi Sørensen Paluka.

Indtil nu har det kreative jobopslag affødt cirka 20 ansøgninger. Desværre havde kun fire afsluttet niende klasse og er derfor blevet ansat.

Og selvom videoen er sjov, så er det også den seriøse pointe, ejeren gerne vil igennem med. Han må nemlig ikke bruge ungarbejdere, der ikke har afsluttet niende klasse ved kassen.

»Jeg er glad for, den er kommet ud til så mange, og folk synes, den er sjov, men det er faktisk ment rigtig alvorligt. Vi har behov for den hjælp. Hvis vi bare kunne få lov til at bruge dem, der ikke har afsluttet niende klasse, i den næste periode, hvor det er så slemt med sygemeldinger, ville det være en stor hjælp,« siger Jimi Sørensen Paluka og fortsætter:

»De står der og er så klar og vil så gerne. De er de første, der skriver, når jeg melder ud med en vagt, men jeg må bare sige, desværre, jeg risikerer en bøde på 100.000 kroner, og det tør jeg ikke. Så det er en stor frustration. Jeg har løsningen lige ved næsen, jeg må bare ikke gribe den,« afslutter han.