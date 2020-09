'Et ufedt budskab' hedder Kræftens Bekæmpelses nye kampagne om overvægt og kræft. Selv er organisationen tilfreds med kampagnen, men adskillige skyder med skarpt.

Kritikere mener, at kampagnen er stigmatiserende og fordomsfuld, og at den ser ned på overvægtige.

I kampagnevideoen ser man blandt andre skuespiller Anders W. Berthelsen i en stram skjorte, mens han ligger på sofaen og venter på, at en færdigret fra mikrobølgeovnen er klar til at blive indtaget.

Og det forarger kropsaktivisten Regina Fjendbo, der på de sociale medier er bedre kendt som tyrannosaurusRegs.

»Problemet er, at man fortæller, at tykke mennesker er dovne og spiser for meget. Det passer bare ikke. Masser af tykke mennesker er aktive og spiser sundt – men er stadig tykke.«

I kampagnen er kernepunkterne, at overvægt øger risikoen for kræft. Faktisk er overvægt ifølge kampagnen den næsthyppigste årsag til kræft efter rygning. Det skal italesættes og påpeges, da kun to ud af ti danskere er klar over dette, siger organisationen.

Men Regina Fjendbo har svært ved at se meningen med det.

»Kampagnen går ud på, at vi skal finde ud af, hvordan man siger til folk, at de er tykke. Men det har jo ingen effekt. Det har vi fået at vide hele livet, og hvis det virkede, ville der heller ikke være nogen tykke mennesker,« siger hun og fortsætter:

Kropsaktivister kritiserer, at det fremstår, som om overvægtige ligger på sofaen og spiser mad fra mikrobølgeovnen. Foto: Kræftens Bekæmpelse. Vis mere Kropsaktivister kritiserer, at det fremstår, som om overvægtige ligger på sofaen og spiser mad fra mikrobølgeovnen. Foto: Kræftens Bekæmpelse.

»Jeg bliver træt af, at man ikke er kommet videre. Tykke mennesker bliver udråbt som dårlige mennesker, vi skal mindes om det, og så skal vi gøre noget ved det.«

»Jeg synes, Kræftens Bekæmpelse smider brænde på et bål, der allerede eksisterer. Jeg tror ikke, at nogen ønsker at være tykke, fordi vi bliver behandlet så dårligt, som vi gør. Vægten bliver en slags allemandseje: Folk bliver råbt ad på gaden, der skal hele tiden kommenteres på det, og vi oplever ubehaglige lægebesøg, hvor vi får at vide, at vi bare skal tabe os.«

På både Facebook og Instagram er kampagnen gået viralt og debatteres lystigt. Nogle forstår pointen med kampagnen, men en hel del hæfter sig også ved, at Kræftens Bekæmpelse ikke nævner, hvor stor risikoen for kræft er, hvis man er overvægtig.

Kampagnen siger blot, at de overvægtige ikke må tage yderligere på – og dermed udskammer den og peger fingre af overvægtige, mener kritikerne.

Kræftens Bekæmpelse siger, at der er en risiko for, at overvægt kan give kræft, og at 2/10 danskere ved det, hvorfor man vil oplyse om det. Er det ikke ok?

»De påstår, at det kan være kræftfremkaldende, ja. Bare fordi der er en sammenhæng, så er det ikke sikkert. Det betyder ikke, at tykke nødvendigvis får kræft. Det kan også være andre faktorer, såsom stigmatisering og yoyovægt (man taber sig og tager på igen, red.),« mener Regina Fjendbo tilføjer:

»Det ville klæde Kræftens Bekæmpelse at finde ud af, om der er andre årsager til kræft. Hvad er det, der gør, at tykke mennesker oftere får kræft. Er det stigma, yoyovægt eller noget andet? Det hjælper ikke, at vi får igen får at vide, at vi er tykke.«

Kræftens Bekæmpelse er opmærksom på, at kampagnen deler vandene. Det må den også godt, men man er ked af, hvis folk bliver stødt.

»Vi har lagt op til en dialog om det her svære emne: At overvægt giver risiko for kræft. Vi hilser ris og ros velkommen, for dialog skal pege på, hvad vi kan gøre som samfund for at forebygge overvægt – uden at stigmatisere det og uden at pege fingre. Men vi er selvfølgelig kede af, at nogle føler sig stødt, for det har ikke været vores intention,« siger Mette Lolk Hanak, der er forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse påpeger, at stor viden og forskning viser, at overvægt kan øge risikoen for 13 forskellige kræftformer, herunder brystkræft, tyk- og endetarmskræft, livmoderhalskræft og kræft i mavesækken.

Synes du, at kampagnen af Kræftens Bekæmpelse er stigmatiserende og fordomsfuld?

»Overvægt er en stor og underkendt risiko for kræft – altså, der er en sammenhæng mellem vægt og risiko for sygdom. Det er vi nødt til at kunne tale om. Og ja, folk, der har lidt ekstra kilo, kan godt føre en sund livsstil og dermed kompensere for risikoen overordnet. Men vi bliver alle sammen tykkere, og det er i vækst.«

Mange på de sociale medier kritiserer, at kampagnen tegner et billede af, at overvægtige folk ligger på sofaen og spiser junkfood, når det er det, Anders W. Berthelsen gør i videoen. Kan I forstå det?

»Pointen er, at det her er noget, der gælder os alle. Vi spiser alle sammen større portioner og mere færdigmad. Han (Anders W. Berthelsen, red.) er jo ret almindelig, så det handler om at vise, at vi generelt har et fedmefremmende samfund, hvor det er for nemt ikke at røre sig og spise for meget. Det er ikke en lille eksklusiv gruppe, vi taler til. Det er ikke rettet mod mennesker med overvægt.«

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er 51 procent af danskerne overvægtige.