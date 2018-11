Da en australsk kvinde kort før sit bryllup for første gang mødte sin kommende svigerfar, fik hun et chok.

I det samme øjeblik vidste hun, at alle familiemiddagene med svigerfaren fremover ville blive temmelig akavede - men at det var en pris, hun blev nødt til at betale for at holde sammen på sit ægteskab.

I et interview med den australske mødreportal Kidspot fortæller kvinden, som ønsker at være anonym, at hendes far var fraværende, mens hun var barn. Derfor havde hun altid haft et svagt punkt for ældre mænd og den omsorg, de kunne give hende.

Og da den kommende svigerfar ved navn Martin stod i døråbningen, vidste hun med det samme, hvad klokken var slået, fortæller hun.

»Der stod han så; en mand jeg havde haft et engangsknald med et par år forinden. Jeg kendte ham som Marty, og jeg var ikke i tvivl om, at det var ham,« siger kvinden til Kidspot ifølge News.com.au.

Efter i flere år at have datet ældre mænd var kvinden faldet for den jævnaldrende Tony.

Da forholdet blev seriøst, blev hun som det sig hør og bør introduceret for sin kærestes mor. Hun var blevet skilt fra faren, som var sømand.

Tony fortalte senere sin kæreste, at hans far havde et godt øje til yngre kvinder, men det tog hun ikke særlig notits af.

Først da den kommende svigerfar kom på besøg få uger før brylluppet, mens han var hjemme i Australien på et kort visit, opdagede hun at de delte en hemmelighed, Tony aldrig måtte få at vide.

Hun kunne se, at svigerfaren også genkendte hende. Heldigvis sagde han heller ikke noget.

Kort efter stod brylluppet, og yderligere et par dage senere, lagde svigerfarens skib fra havn.

»De kommer hjem en gang om året, så jeg bliver nødt til at forcere et venligt smil ved en middag eller to, men det er en lille pris at betale for at bevare vores hemmelighed. Mine læber vil for evigt være forseglede, hvad det her angår,« siger den australske kvinde.