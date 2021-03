»Det er stukket rigtig meget af. Det er ret vildt.«

Sådan beskriver komiker Lasse Madsen de seneste dage, efter den danske internetpersonlighed Anders Hemmingsen fandt og delte en af hans videoer.

En sketch, hvor han parodierer den måde, influencere opfører sig på internettet. Den er set over 100.000 gange.

Her kan du se en af hans mange sketches, han laver:

View this post on Instagram A post shared by Lasse Madsen (@lassenenmadsen)

Det hele begyndte med, at Lasse Madsen og hans kæreste, komiker Ane Høgsberg, besluttede at lave nogle små sjove videoer sammen under titlen 'Tulle og Lasse'.

»Da corona ramte, havde vi brug for at udkomme med et eller andet,« fortæller Lasse Madsen.

I lang tid har de lavet de små sketches, men en dag, da han var blevet godt og grundig forvirret over de mange nye coronaregler, satte han sig ned og optog en video alene.

Den blev taget lige så godt imod som de videoer, han lavede sammen med Ane Høgsberg, så han fortsatte med det samme format, hvor han sad alene og optog sig selv sige sjove ting om forskellige emner.

Lasse Madsen laver flere gange om ugen sjove videoer til sine følgere. Foto: Privatfoto

Han lagde yderligere 11 videoer ud på sin Instagram-profil, indtil han besluttede at lave en sketch, hvor han parodierede de mange influencer, der er at finde på sociale medier. Det fangede Anders Hemmingsens og en række andre influencers interesse.

De syntes, den var sjov, og delte den på deres profil. Siden da er Lasse Madsens følgertal steget med over 20.000 mennesker, og det stiger fortsat

»Jeg har fået så mange positive henvendelser. Folk skriver, at de ser mine videoer, når de er oppe med deres baby om natten, og den slags,« fortæller han.

Og det er ikke kun på sociale medier, han har fået en hvis interesse. Han og Ane Høgsberg er også blevet kontaktet af en del produktionsselskaber, der gerne vil lave tv med dem.

View this post on Instagram A post shared by Lasse Madsen (@lassenenmadsen)

Dog kan han ikke afsløre, om det bliver til noget endnu.

Hans booker er også begyndt at ringe en del oftere med bestillinger af shows langt ud i fremtiden, og virksomheder kontakter ham, fordi de vil samarbejde med ham.

Lasse Madsen er meget glad for, at flere folk har fået kendskab til ham og kan lide det, han laver.

»Jeg vil gerne opfordre folk til at afsøge det danske komikermiljø, der er mange gode derude. Ligesom man gør med musik,« afslutter han.

Lasse Madsen er både komiker og vært på DR Ultra, og så har han for cirka et år siden fået et barn med komiker Ane Høgsberg.