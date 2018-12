Det er ikke kun udenfor, der er kold luft disse dage.

Luften mellem to de musikere Emil Simonsen fra Suspekt og Uffe Lorenzen fra Spids Nøgenhat må siges at være decideret isnende lige nu.

Det sker, efter Emil Simonsen i denne uge beskyldte den 47-årige sanger, der udover Spids Nøgenhat også er en del af Baby Woodrose, for at have ‘drugged’ hans ven og kollega Rune Rask med LSD.

I et større Suspekt-interview i Soundvenue kunne man onsdag læse, at Rune Rask, én ud af de tre Suspekt-medlemmer, fortalte, at han engang fik puttet LSD i sin whisky på Roskilde Festival, uden han vidste det.

Emil Simonsen, der i bandet går under navnet Orgi-E, supplerer og fortæller, at det var ham Guf fra Baby Woodrose, der gjorde det. ‘Guf’, der altså er Uffe Lorenzens kælenavn.

'Det var ham Guf fra Baby Woodrose. Han tænkte, nu kommer de der hårde hiphoppere, så nu skal jeg lige hælde lidt halløj i. Det er et under, at ham Guf ikke er død endnu,' sagde Emil Simonsen til Soundvenue.

Et citat, der nu er blevet slettet inde i artiklen på Soundvenues hjemmeside.

Men Uffe Lorenzen havde nået at tage et screenshot af tekstbidden, som han lagde op på sin Facebook-profil, hvor han skriver, at historien er løgn.

Uffe Lorenzen, forsanger i Baby Woodrose. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Uffe Lorenzen, forsanger i Baby Woodrose. Foto: Thomas Lekfeldt

'Jeg var slet ikke til stede den pågældende dag på Roskilde Festival og ville naturligvis aldrig udsætte andre for psykedeliske stoffer uden deres samtykke. En af mine nu afdøde venner var dog til stede, så jeg husker godt historien - men som sagt kun andenhånds,' skriver han og afslutter:

'Jeg tager klart afstand, både fra handlingen og de retarderede lorte-rappere, som jeg med glæde vil slippe for at associeres med overhovedet.'

Han skriver ligeledes, at han ikke fatter de 207 af hans Facebook-venner, der liker Suspekts fan-side.

'Og dig Emil Simonsen, du skulle bare skamme dig for at være en forpulet løgner, en halvhjernet idiot og en ægte klam fyr. Mand dig op og stik mig en ærlig undskyldning for dette fuldstændigt usande angreb på min person og min anstændighed,' skriver han, og opbakningen i kommentarfeltet er stor.

Orgi-E aka. Emil Simonsen Foto: Simon Skipper Vis mere Orgi-E aka. Emil Simonsen Foto: Simon Skipper

Efter at have forsøgt at få Emil Simonsens opmærksomhed hele weekenden gennem både Facebook, Twitter og Instagram, fik Uffe Lorenzen søndag hul igennem.

I en kommentar til sit eget opslag skriver han, at han endelig fik en opringning fra Emil Simonsen.

Han var dog ikke interesseret i at undskylde noget som helst, men fastholdt, at det var Emil Simonsens venner, der havde sagt, at det var Uffe Lorenzen, der puttede stoffer i drinken.

'Dog vil jeg sige, at jeg er glad for at kunne sige, at jeg ingen venner har tilfælles med de fyre udover en, som er død, og en fælles chauffør. Han (Emil Simonsen, red.) indvilligede dog i aldrig at nævne mit navn i pressen igen og spillede børnefornærmet over, at jeg plastrer Facebook til med beskyldninger - men det game startede han jo selv ved at lyve om mig til pressen, kan jeg så bare sige. Men altså, sagen er lukket, og jeg kan komme videre med mit arbejde,' skriver Uffe Lorenzen i kommentaren.

Da B.T. får fat i Uffe Lorenzen søndag eftermiddag, har han ikke yderligere kommentarer til konflikten mellem de to.

B.T. taler mandag med Soundvenues chefredaktør Nicolai Torp, der fortæller, han ikke har andet at sige til det end det, de har skrevet i deres rettelse nederst i artiklen. Her skriver de:

‘I en tidligere version af artiklen blev et medlem af rockbandet Baby Woodrose nævnt i et citat, der kunne betragtes som anklagende, og som den pågældende person ikke blev forelagt med mulighed for at kommentere på. Derfor er citatet nu fjernet.’

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Emil Simonsen.