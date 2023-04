Lyt til artiklen

En profil på TikTok har det seneste døgn vakt opsigt med sine videoer.

Profilen udgiver sig for at være Københavns Politi og kan se troværdig ud med de rigtige politiuniformer, politibiler og logo ved første øjekast, det er den dog ikke.

I en video, som B.T. har set, stod to politibetjente i fuld uniform på en græsplæne. De danser synkront, og over dem er der en tekst, hvor der står: 'Dans, hvis I hader hjemløse'.

Flere af de andre videoer følger i samme tema.

Det er dog slet ikke Københavns Politi, der står bag videoerne med de hadefulde budskaber. Det skriver de på Twitter:

»Der florerer i øjeblikket en falsk profil på TikTok, som udgiver sig for at være Københavns Politi. Her bruges videoer, der er taget fra Politiets Online Patrujle, men med nye tekster på.«

Videoerne er altså med ægte politibetjente, men teksten er blevet ændret af den falske profil.

»De virker umiddelbart ægte, men det er de ikke. Vi ser med stor alvor på det, da det er ulovligt at udgive sig for at være politiet,« fortsætter de i et nyt tweet.

Nu er profilen med de mange videoer slettet fra app'en, men flere profiler, der forgiver at være Københavns Politi, ligger klar.

Lige nu har profilerne ingen videoer på sig.

B.T. har rakt ud til Københavns Politi for en kommentar. Men de er i øjeblikket ikke vendt tilbage på vores henvendelse.