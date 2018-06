De fleste har prøvet at løse den meget populære Rubiks terning og har fejlet. Endnu flere har prøvet at jonglere med et par tennisbolde og tabt dem utallige gange på jorden.

Que Jianyu fra Kina kan jonglere tre Rubiks terninger og løse dem på samme tid.

Den kun 13-årige dreng er kommet i Guinness World Records, efter han udførte den ekstremt svære opgave på kun 5 minutter og 6.61 sekunder.

Den imponerende bedrift blev filmet live på tv til det kinesiske TV-program iDream, og Que Jianyu havde trænet i to år op til rekordforsøget. Hver gang terningerne landede i hans hænder, roterede Que terningernes sider, indtil alle tre terninger var løst. I videoen skal der slowmotion til for at kunne se hans hurtige bevægelser.

Han er dog ikke helt utrænet i at løse Rubiks-terninger på den traditionelle måde heller, men har har dog et stykke vej ned til Felix Zemdegs verdensrekord på 4,22 sekunder. Que Jianyus hurtigste tid er stadig imponerende 11,16 sekunder.