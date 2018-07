Danskerne boltrer sig lige nu i det bedste sommervejr i mands minde, og hvis man skal finde noget at klage over, skal det næsten være, at den overvældende varme ikke er til at slippe væk fra, fordi det bare bager nat og dag.

Heldigvis er der aldrig langt til en svalende dukkert i Danmark, og de fleste er nok enige i, at der ikke er meget der slår en dag på en luftmadras i poolen eller i strandkanten. Her kan der imidlertid opstå komplikationer for de piger og kvinder, som er udstyret med en stor barm, for der er ikke meget ved at ligge på maven på en luftmadras, hvis alting bliver mast sammen.

Men fortvivl ej, curvy kvinder, firmaet Bravissimo har nu smidt en luftmadras på markedet, som er skabt til netop jer.

For 25 pund (plus forsendelse) kan man anskaffe sig den lyserøde 'Lilo', der er udstyret med en smart fordybning til udstyret.

Det startede rent faktisk som en aprilsnar fra firmaet, at de havde luftmadrassen på vej, men de er siden blevet bombarderet med henvendelser fra kvinder, som synes, det er en fantastisk idé, så nu har de lavet den, oplyser Bravissimo.

»Som vi håber, I ved, er vores absolutte favoritting at levere noget, som storbarmede kvinder vil have, og som aldrig har været tilgængeligt før. Så mens vi så jeres kommentarer strømme ind i vores indbakke, gik det op for os, at vi virkelig var nødt til at prøve det her af«, skriver firmaet på sin hjemmeside.

'Lilo' kan købes her, og firmaet gør opmærksom på, at den ikke kan byttes, når emballagen er brudt.