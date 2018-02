Skuespilleren, kendt fra Norskov og Vild med dans, Mathias Kaki Jørgensen, sad og så GO' Aften Danmark, da der kom et indslag om, hvordan det er at leve som blogger og influencer og få betalt alt fra luksus hoteller til middage.

For hvis du har nok følgere og likes på dine billeder på mediet Instagram, så kan du leve det søde liv uden at betalte en krone for det, fortæller bloggeren Frederikke Lykke Linh. Og det fik Norskov-skuespilleren Mathias Kaki Jørgensen til at lægge dette billede på Instagram med en ironisk tekst.

»Sad lige og så Go’ aften Danmark og blev skænket et interview med en ung pige - en såkaldt influencer. Hun fortalte om, hvordan hun får det meste i livet betalt, alt fra burgere til hoteller, fordi hun har mange følgere på Instagram.

Jeg har gjort lidt research... Og jeg ejer desværre ikke et par trusser, der kan trækkes så højt op... Ej heller har jeg mange følgere (alt er relativt (hun har en halv mill.)). OG så får jeg bare ikke taget så mange billeder... MEN NU PRØVER VI SGU LYKKEN!«

Skuespilleren efterlyser i samme omgang én, der har lyst til at klippe hans hår. Opslaget er indtil videre blevet liket over 3000 gange, og Mathias Kaki Jørgensen har også fået flere tilbud om at få klippet lokkerne af, selvom opslaget mest er skrevet i sjov.

»Der har været nogle tilbud, men jeg har endnu ikke takket ja til noget. Måske vil jeg i virkeligheden også helst betale for det. Haha,« siger Mathias Kaki Jørgensen.

Han understreger dog, at opslaget på ingen måde var for at træde nogen over tæerne, men blot var for at tage lidt pis på det hele.

»Opslaget skal tages som en joke. Jeg har respekt for folk, der kan leve på den måde,« fortæller Mathias Kaki Jørgensen