Bryllupssæsonen er skudt i gang, og det efterlader brude over hele verden med to store spørgsmål på dagen: Vil jeg dele resten af mit liv med denne mand? Og vigtigst af alt - hvordan skal jeg kunne tisse i denne kæmpe marengs af en kjole, når champagnen vil ud igen?

Sidstnævnte har en unavngiven brud et genialt trick til - og det er nu blevet et hit på internettet.

'Jeg blev gift for et par uger siden i en kjole i havfruesnit, og jeg var virkelig bekymret for at gå på toilettet og ikke være i stand til at... ordne mig selv. Skal nogen hjælpe eller holde øje med mig, når jeg går på toilettet på min bryllupsdag? Skal jeg ikke have hænderne fri til at benytte toiletpapiret? Og endnu værre - hvad hvis min menstruation vælger at melde sin ankomst? GLEMT DET!', starter bruden sit opslaget, som er blevet delt af bryllupsDJ'en DJ Sweeby.

Det er ikke et ukendt problem, at brude ikke kan gå på toilettet i deres kjoler, der oftest består af flere lag tyl og taft og nærmest kan fylde en hel toiletbås. Derfor får mange hjælp af deres brudepiger eller sætter sig omvendt på toilettet, så de kan holde kjolens stof skak med overkroppen mod cisternen, mens der er frit bagtil.

Men den unavngivne brud har i stedet valgt at bruge en stor blå IKEA-pose, som hun har klippet bunden ud af. Ved at træde ind i den og trække den op, så hankene hviler på skuldrene som seler, kan hun gemme hele kæmpekjolen inde i posen og således have hænderne frigivet til vigtigere ting - såsom at tørre sig.

Selvom flere hæfter sig ved den lille, men nærmest kriminelle, detalje, at hun bærer sorte trusser under sin hvide kjole, så hylder langt de fleste hende for hendes geniale og billige trick og deler deres egne skrækhistorier, mens de tagger deres brudepiger:

'Jeg husker, jeg var på toilettet med dig og spurgte, om du ville løfte min kjole op, og du så forsøgte at trække mine trusser ned: 'Nej, nej, nej! Den del kan jeg godt klare selv, lol,' skriver Syvaun Sandison Fraser til sin veninde Suzanne.

'Jeg havde ti lag taft og spurgte mine brudepiger, om de ville hjælpe mig ude på toilettet. Det sjove var, at vi ved en fejl fik trykket på en knap til nødsituationer, da vi havde valgt handicaptoilettet, så alarmen gik,' skriver Kea Christin, mens Amy Tildesley deler et trick, der er endnu simplere end en IKEA-pose.

'Jeg tissede kun to gange i løbet af hele dagen. Det var alt for besværligt,' skriver hun.