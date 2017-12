Lyserød og hvid - eller blå og grå?

Vi husker alle den skæbnesvangre kjole, der i 2015 delte befolkningen i to: Dem, der kunne se, at den var blå og sort - og dem, der kunne se, den var hvid og guldfarvet:

Siden har et hav af tilsvarende farveidentificeringsudfordringer floreret på internettet. Herunder dette grå billede af en bunke jordbær, der syner røde:

Nu har endnu en udfordring set dagens lys:

Spørgsmålet lyder, om kommoden er lyserød og hvid - eller blå og grå.

Blå og grå.