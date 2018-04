En 42-årig kvinde har vækket opmærksomheden bag en ret speciel sygdom

Fire helt normale finger – og så en ligbleg pegefinger.

Det er en tilstand, som den 42-årige britiske kvinde, Jenni Falconer, en gang i mellem må leve med.

Den britiske kvinde delte torsdag et billede af sin hånd med hendes mere end 94.000 følgere på Instagram. Og det har givet positiv respons.

This is my hand at its most attractive..... Anyone else suffer with bad circulation? #badcirculation #whathappenswhenitscold #raynauds Et opslag delt af Jenni Falconer (@jennifalconer) den 29. Mar, 2018 kl. 7.42 PDT

'Det er min hånd, når den er pænest….. Andre der lider af dårlig cirkulation?', skriver Jenni Falconer til Instagram-billeder, der er blevet liket mere end 1.500 gange.

Falconer, der til dagligt er radiovært på Radio Heart, lider af sygdommen Raynauds syndrom, og det er den, der på billedet oven over har sat sit midlertidige spor på hendes hånd.

Back to the bob.... @fourlondon @maleekarobb @amyhair4 Et opslag delt af Jenni Falconer (@jennifalconer) den 28. Mar, 2018 kl. 5.16 PDT

Der er nemlig tale om en sygdom, der typisk fremprovokeres af koldt vejr. Lider man af sygdommen, sker der det, at man har ringe blodcirkulation i det pågældende område.

Bliver det koldt, vil fingeren typisk blive meget hvid, som det ses hos Jenni Falconer. Derefter vil den blive blå, og til sidst rød, når cirkulationen og varmen vender tilbage til fingeren. Derefter bliver den normal igen, skriver gigtforeningen.dk om sygdommer på sin hjemmeside.

Billedet har fået et væld af kommentarer fra folk, der står frem og fortæller, at de også lider af lignende symptomer eller sekve sygdommen.

’Det er forfærdeligt, jeg har det også. Kan være så ubehageligt og smertefuldt’, skriver en følger til billedet.

Når fingeren bliver helt hvid, som det ses oven over, så kan det også medfører en prikkende eller endda stikkende fornemmelse.

Jenni Falconers Instagram-side afslører, at hun er en meget aktiv kvinde, og det er også svært for alvor at forebygge sygdommen.

Alle kan potentielt blive ramt af den, og ifølge Gigtforeningen har 25 procent af danskerne oplevet symptomerne på sygdommen. Sygdommen associeres dog ofte med ledsygdomme, mens folk, der har arbejdet med vibrerende værktøj i længerede perioder også oftere kan rammes af Raynauds syndrom.