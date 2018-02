Et lesbisk par fra USA er blevet et kæmpe hit på nettet, efter en video af deres frieri er blevet vist på Buzzfeed og derefter lagt på Reddit.

Det er næsten synd at afsløre, hvad der sker, så se lige videoen først:

Double proposal playing Pictionary so amazing & I’m so happy for you 2 this was so perfect @BerkleyCade @Toorriiiiiiiiii pic.twitter.com/uG7R5UIQNm — Sydney (@33_Syd) February 11, 2018

Den søde forhistorie er, at kvinderne, Tori Monaco og Berkley Cade, mødte hinanden online for et år siden, og hurtigt indså, at de havde mødt den eneste ene. For fire måneder siden betroede de sig begge to til en fælles veninde om, at de ville fri til hinanden.

I stedet for at panikke, lagde hun den geniale plan, der fik dem til at fri til hinanden på samme tid. Perfekt!

Da videoen er fire måneder gammel, kan man jo spekulere på, om de to piger så er lige så lykkelige, som på den sælsomme aften - og der er vist ingen tvivl, når man kigger på Tori Monacos seneste Insta-opslag:

HOLDING ON TO YOU TIGHT for the rest of my life, my love Et opslag delt af Tori Monaco (@torimonaco) den 13. Feb, 2018 kl. 10.50 PST

Og parret er heldigvis slet ikke intimiderede eller irriterede over al den opmærksomhed, som de får nu.

»Vi er mere end ydmyge over vores forhold. Det er så vidunderligt, at så mange mennesker støtter os og finder inspiration i vores succesfulde og kærlige forhold«, siger Monaco til Buzzfeed.