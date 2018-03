Kender du nogen, der kunne få brug for hele 14 graviditetstest… som altså udløber til august og IKKE er brugte? Eller hvad med Elvis originale autograf, et 15.000 kroner dyrt men eftertragtet telefonnummer eller en alligator med skudhul i? Det er blot nogle af de mest iøjnefaldende annoncer, du lige nu kan finde på DBA. Her får du hele listen!

Uanset om du er til udstoppede dyr, sejlende vandcykler udformet som svaner, såkaldt ”ubrugelige” gaffelnøgler eller blot søger et virkelig godt og unikt telefonnummer. Ja, så kan det .. åbenbart.. findes på DBA. Det beviser den stikprøvetekst, som DBAs inspirationsmagasin DBA Guide har foretaget. Her får du listen med ti af de mest pudsige ting, som er til salg på DBA lige nu.

1. Gravid?

Nogle udløbsdatoer er sjovere end andre at forsøge at indhente. Og mangler vi ikke alle sammen fra tid til anden en god undskyldning for at hive lillefar eller lillemor med under dynen?

Prøver du selv, eller kender du mon nogen, der er i gang med at lave et barn, så vil denne annonce måske have relevans for jer? For at tjekke, om anstrengelserne hjemme i dobbeltsengen bærer frugt, er det naturligvis nødvendigt med lidt test og svar, og hvorfor så ikke slå til på denne udemærkede deal: 14 graviditets og ægløsningstest til salg for bare 50 kroner. De skal dog anvendes inden kalenderen siger august, hvor de udløber. Så det er bare med at komme i gang.

En masse graviditetstests kan nu blive dine. En masse graviditetstests kan nu blive dine.

2. Telefonnummer til 15.000 kroner?

Er du også træt af, at du ikke kan huske dit eget telefonnummer? Eller at kæresten ikke kan? Fortvivl ej. Uanset om det er til privat brug eller din virksomhed, så har Jesper fra Skødstrup et helt særligt telefonnummer til salg, her. Det er let at huske, også at skrive – og det kan blive dit for bare 15.000 kroner.

3. Gammel flamme fra Vietnamkrigen

”Gir du noget ild, makker?”, sang Kim Larsen i landeplagen Yummi Yummi tilbage i 1988 – og det gjorde han. Fra sin Zippo.

Zippo-lighteren er både ikonisk og verdenskendt, og uanset om du er villig til at give 4.000 kroner for en gammel, bulet lighter, så ved de fleste godt, at den blandt andet er kendt for sin livsgaranti og årelange tradition. Derfor er Zippo-lighteren heller ikke underligt blevet et samlerobjekt for mange – i diverse forskellige udgaver og udformninger.

På DBA kan du lige nu købe denne original ZIPPO-lighter fra starten af 1960'erne, dateret tilbage til og verificeret fra Vietnamkrigen. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, står der graveret i hylsteret på den historiske lighter. Det tør da siges! Zippo selv har verificeret den, står der – og den virker endnu. Tænk sig, hvem der har brugt den….og hvad den har sat ild til?!

4. Sejlende svane

Drop den årlige kanotur med familien, hvor alle er sure og opgivende på forhånd! I år trumfer du med en overhånd, selv ikke den bedst forberedte kunne have forudset

Hånden på hjertet: Havde du nogensinde tænkt på at søge efter en brugt vandcykel udformet som en sejlende svane, med plads til tre personer, der kunne blive din helt egen? Men nu hvor vi har fundet den til dig, er der så noget som helst, der taler imod, at tage den med op i sommerhusland om nogle måneder og gøre alle andre børnefamilier på stranden grønne af misundelse? Nej vel?

Der er så uendeligt mange måder, man kan gøre livet sjovere på med sådan en fætter her. Den er lidt dyr, men gjort op i de mange timers sjov, der venter forude og den street credit, du opnår hos venner og familien, så er det bare et beskedent greb i lommen.

5. »Totalt ubrugelig«

Står du helt tilfældigt og mangler et gaffelnøglesæt i tomme-format af helt særlig karakter, der reelt ingen funktion har? Så har Peter fra Herning din ryg:

- 8 stk. verdenskendte British Standard Whitworth. Ja, egentlig er de jo totalt ubrugelige, med mindre altså man er indehaver af et eller andet gammelt, der skal skrues på, skriver han i annoncen på DBA, og det er da en selvindsigt, der er til at forstå.

Hele sættet kan blive dit for blot 100 kroner!

- Et fund for pengene, hvis jeg skal sige det, slutter Peter.

6. Elvis' autograf

The King of Rock 'n' roll eller slet og ret The King. Et stykke musikhistorie, en legende og sågar med så stor betydning, at selveste John Lennon har udtalt, at ”før Elvis var der ingenting - og hvis der ikke havde været en Elvis, ville der heller ikke være noget Beatles!”

Nu kan én af Kongens sjældne og originale autografer blive din. Den koster 5.000 danske kroner, men så får du også et lille stykke med Elvis leveret tilbage fra 1959, da han mødte den engelske formand for Elvis-fanklubben i Tyskland.

Det er næsten som at møde ham selv. The King has left the building – men han findes stadig lidt her.

En autograf fra denne mand kan du få fingrene i. En autograf fra denne mand kan du få fingrene i.

7. Sukkertrang i bytte for gammel viden

Er du også træt af Google? Hver gang, man søger efter noget, kommer der tusinde valgmuligheder skrevet af alle mulige almindelige mennesker uden smarte og vigtige titler - og nogle gange kan man bare godt drømme sig tilbage til en tid, hvor side 6 i bind 2 var alt, man behøvede at huske for at finde alt samlet info om Golfkrigen, ikke?

Det kan også være, du vil opdage, hvor meget af verden, der faktisk ikke er statisk, og som ser helt anderledes ud den dag i dag? Uanset, så kan du, hvis du kan finde plads til de 30, tykke bind et sted derhjemme, lige nu hente hele Lademann leksikon hos Jane fra Haslev – kvit og frit. Eller... Det koster en KÆMPE stor pose slik, skriver hun. Om vægten i slik skal tilsvare leksikonnets, melder annoncen dog intet om.



8. Dødens gab med fuldt tandsæt

Den bliver nok lidt svær at sende med posten, så du skal helst bo i nærheden af København, men så er der faktisk heller ikke flere undskyldninger for ikke at drøne til Frederiksberg og slæbe den her 75 cm lange og knap 45 år gamle alligator hjem.

Sådan en lille, diskret pyntegenstand vil klæde de fleste hjem. Den bider ikke og kræver ingen fodring, men den har et mindre, sort mærke på siden, som skyldes det tjære, der er blevet brugt til at lappe hullet fra kuglen, der har skudt den.

Steve Irwin go home!



9. Er konen sur, kør en tur!

Det handler om at sælge varen. Nogle gange er det måske ikke så meget selve genstanden, der er sat til salg på DBA, som er finurlig, som det kan være selve beskrivelsen/teksten. August fra Højbjerg har i hvert fald ordet i sin magt og en forfriskende humoristisk tilgang til salget af sin gamle Honda, XR650R:

- Er konen sur, så kør dig en tur..., skriver August og lover desuden, at maskinen kan forcere både hække og pløjemarker ligesom den eftersigende kan trække skindet af en budding, så hurtigt, at selv mormor er imponeret.

Ak ja, det giver unægtelig kriblen i fingrene til at klikke sådan en krabat hjem og med en acceleration, der gør selv en Tesla i solskin flov, så er der ikke meget argument for at lade være, vel?

10. May the Force be with you

Er du træt at Royal Copenhagen, Kubus-stager og gamle, smukke teaktræsmøbler? Mangler du et nørdet, men cool islæt til din boligindretning, der får dig til at skille dig ud fra mængden? Så er denne intakte stormtrooper i fuldfigur måske noget for dig?

Forestil dig, du har et erhverv i Star Wars-universet som soldat for Det Galaktiske Imperium eller overrask dine intetanende gæster, når de træder ind i entreen?

Mulighederne er mange, men sikkert er det, at det vil løfte din indretning fra 0 til 100 på et splitsekund! Den kan blive din for 1.000 kroner!