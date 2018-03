39-årige Anastasia Maria Loupis fra København er mor til to, læge - og så har hun over 100.000 følgere fordelt på sine profiler på de forskellige sociale medier.

Hendes internet-fame skyldes for en stor del hendes sexede billeder, som få nok ville forbinde med en kvinde, der til daglig arbedjer med noget så seriøst som kirurgi.

Men Anastasia formår at holde tingene adskilt, og har intet problem med at finde arbejde, selv om hun af nogle kolelger bliver opfattet som lidt for vovet. Det har hun tidligere udtalt til metroxpress.

Der er gået lidt over et år siden første gang, hun kom i medierne, og siden da er berømmelsen kun steget og steget. Det har blandt andet haft den konsekvens, at single-moren drukner i henveendelser fra mænd, som gerne vil lære hende at kende, afslører hun over for metroxpress via Facebook-chat.

Får du mange frække tilbud?

»Jeg får vel op til 200 'uopfordrede ansøgninger' på en dag - det kan være tilbud om alt mellem himmel og jord. Rejsetilbud, ægteskabstilbud, frække tilbud, tilbud om tv programmer og fototagning. En del af dem havner i mit filter på de forskellige sociale medier. I starten forsøgte jeg at besvare folk af høflighed, men det er simpelthen løbet løbsk - jeg har slet ikke tid til at besvare alle henvendelserne«, siger Anastasia Maria Loupis.

Hvordan har reaktioner været, efter at du talte med os sidst?

»Jeg kan huske, at metroxpress lå over hele Herlev Hospital den dag, artiklen var i - og jeg var på vagt. Jeg synes godt nok også, at folk kiggede ekstra underligt. Dagen efter var det i de svenske nyheder med en afstemning om, hvorvidt en læge måtte se ud som mig. Det var ret skørt. Men jeg har vænnet mig til, at der er en overvældende interesse, det er blevet en del af min hverdag«.

Har noget ændret sig?

»Jeg er læge mange forskellige steder nu, jeg kan godt lide at være skarp på det hele, hvorfor jeg efterhånden virker som læge mange forskellige steder. Det har medført en arbejdsuge på op til 80 timer og stor erfaring indenfor det meste, hvilket er super fedt. Jeg elsker at være læge, både i det akutte og det mest almindelige og alt midt i mellem«.

Hvor mange flere følgere har du fået?

»Jeg har nok rundet de 100.000 følgere hvis man lægger det hele sammen. Det er ret tosset. Så jeg vil tro, jeg opretholder titlen som Danmarks mest populære læge - på godt og ondt«.

Se flere billeder af Anastasia Maria Loupis her.