En ny trend, der florerer på Tiktok blandt unge, har fået Red Barnets alarmklokker til at ringe.

Trenden går i sin enkelhed ud på at dele videoer af kendte mænd og deres børn, blandt andet til lyden af en barnestemme, der siger »I want my daddy,« hvorefter dyb stemme overtager og siger »I want your daddy, too.«. En kontekst, der ifølge Red Barnet fremstår seksualiseret og i værste fald kan bruges i grooming-sammenhæng.

21-årige Louise Gause er en af de mange unge, der har delt den type videoer,. Men hun genkender ikke problematikken.

»Jeg synes, det var lidt sjovt, at han så det som et stort problem. Fordi jeg tror, at mange af dem, der laver det, bare deler det i sjov og ikke har lagt de store tanker bagved. Det havde jeg ikke selv i hvert fald,« fortæller hun til B.T.

Hvad er grooming? Grooming er et engelsk begreb, der beskriver processen, hvor en krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå et seksuelt overgreb. Krænker har ofte over længere tid manipuleret og forført barnet med det formål at få offeret til at overskride sine grænser. Det kan både foregå online og offline, men man ser i dag rigtig mange tilfælde af grooming på nettet. Kilde: Red Barnet

Selv efter at have læst Jon Kristian Langes bekymringer ser hun ikke trenden i et andet lys. Hun sammenligner det nemlig med, at nogle kan finde på at redigere fan-videoer af alverdens kendisser.

»Jeg tror mere, det er for at sige, at de kendte ser godt ud, men ikke, at man har en reel interesse i at skulle opsøge folk, der er 40-50 år gamle, når man selv er teenager eller i 20erne,« forklarer Louise Gause og tilføjer:

»De fleste mænd fra trenden er ældre, men de er også gift og har børn, så jeg tænker ikke, at dem, der laver videoerne, tror, at de har en reel chance. Det er for sjov, og man anerkender, at de ser godt ud. Eller har set godt ud – for ofte er det også billeder, hvor de er yngre.«

Videoen, Louise Gause delte, var med Nikolaj Coster-Waldau i hovedrollen – og faktisk har han selv fået den at se.

Nikolaj Coster-Waldau. Foto: Scott Gries

Der gik nemlig ikke lang tid, efter at videoen var delt på TikTok, før hovedpersonens egen datter, Safina, så den og valgte at svare tilbage med en version, hvor hendes reagerer på trenden.

Her er det tydeligt, at det ikke just falder i god jord hos 'Game of Thrones'-stjernen, der kvitterer ved at vrænge sit ansigt og se noget misfornøjet ud.

»Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg tror, min reaktion på den der video er meget sådan, jeg tænker om det. Det er da mærkeligt. Jeg har ikke så meget at sige til det,« fortalte Nikolaj Coster-Waldau efterfølgende til B.T.

Det er den helt rigtige reaktion, hvis man spørger Louise Gause, der blot tænker, at det »er sjovt«, at videoen nåede hele vejen til Nikolaj Coster-Waldau – og som endnu en gang understreger, at den var ment som en joke.

»Jeg ved ikke, hvilken reaktion jeg havde regnet med, hvis han så det – så derfor gør det mig virkelig ikke noget, at han reagerer, som han gør,« fortæller hun og fortsætter:

»Det ville jo også være super mærkeligt, hvis han reagerede på en anden måde, når han har døtre på min alder. Han har den eneste rigtige reaktion, vil jeg sige.«

