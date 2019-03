Hvis du føler, at din partner ikke bidrager lige så meget til husholdningen som dig selv, kunne du sætte dig ned tage en konstruktiv snak om det.

Eller du kunne tage hævn.

Sidstnævnte var præcis, hvad den amerikanske forfatter og blogger Karen Alpert besluttede sig for at gøre.

Hun havde nemlig fået nok af at fise og fare rundt og ordne huslige pligter, mens hendes mand lå på sofaen og slappede af.

'OMG min mand har ligget på sofaen hele morgenen, mens jeg har lavet såååå meget. Til sidst blev jeg så super irriteret, at jeg sendte ham ud for at handle... med en speciel indkøbsseddel,' skriver Karen Alpert, der driver bloggen 'Baby sideburns' på Facebook.

Og en speciel indkøbsliste må det i den grad siges at være. Det var nemlig en liste over varer, der ikke eksisterer. Heriblandt: stenfri jordbær, fedtfri hummus, cola light og mælk med tre procent fedt.

'Og ja, jeg satte min telefon på lydløs,' skriver hun i opslaget.

Mor-bloggeren lavede altså en falsk indkøbsliste, sendte sin mand afsted for at klare indkøbene og satte sin telefon på lydløs.

Meget tyder på, at mange synes, hendes ide var genial. Hendes Facebook-opslag er nemlig blevet delt mere end 50.000 gange, og kommentarfeltet flyder over med kommentarer fra kvinder, der hylder bloggeren. Nogle overvejer endda selv at prøve tricket af.

'Min mand kaprede min Google music denne uge, og fik den til at spille 'Baby Shark' i en time. Jeg har ledt efter en måde at få hævn. FANDT DEN! Genialt, simpelthen genialt,' skriver en bruger ved navn Theresa Norkey Stopyak.

En anden skriver: 'Det her er fantastisk! Men for min mand vil selv en almindelig indkøbsliste resulterer i de samme udfordringer.'

Karen Alperst mand, virker dog også til at kunne se humoren i konens hævn. 'Jeg er stadig i dagligvareforretningen,' skriver han i kommentarfeltet.