Et amerikansk kærestepar er kommet i massiv modvind som følge af et feriebillede, de har lagt på Instagram.

Der er dog heller ikke ligefrem tale om noget helt almindeligt feriebillede.

På billedet, som er delt af kæresteparret Kelly Castille og Kody Workman, der sammen har Instagram-kontoen 'Positravelty', hænger Kelly Castille nemlig og dingler ud over kanten på en såkaldt uendelighedspool, med noget der ligner en dyb afgrund under hende.

Og det falder en del af parrets godt 65.000 følgere for brystet, at man vil gå så langt for at få et godt billede.

'Idioter. En eller anden dag kommer en af jer til at dø som følge af et stunt som dette. Forresten, få jer et rigtigt job,' skriver en af parrets følgere i kommentarfeltet under billedet.

En anden skriver: 'Folk, som tager billeder som disse bare for at få likes er idioter. Mange er døde i forsøget på at tage 'farlige' billeder. Hvor er jeres hjerner?'

I kommentarfeltet forklarer Kody Workman, at der faktisk er en pool mere under den kant, som hans kæreste hænger ud over. Men det er ikke alle, der godkender det som en undskyldning for at tage et billede som dette.

'Det er super, men det vil en 16-årig som ser dette billede ikke vide. De ser et sejt billede, som de måske vil forsøge at genskabe. Undskyld, men det er virkelig uansvarligt og farligt. Men et par likes er sikkert vigtigere end at tage sig tid til at skrive en beskrivelse, som rent faktisk forklarer, hvordan billedet er taget. Gør som i vil. I disse tider forventer jeg ikke anstændighed,' svarer en følger.

Kody Workmann har i kølvandet på de mange kommentarer fra utilfredse følgere været ude og forsvare parrets beslutning om at tage billedet.

»Det kommer nok som en stor overraskelse for mange, men billedet var faktisk Kellys ide,« siger han til Business Insider.

»Vi er begge i god form, og vi kender vores kroppe lige så vel, som vi kender vores grænser. Vi havde tillid til hinanden og tiltro til, at vi kunne tage billedet uden at komme til skade. Derfor tog vi som et hold beslutningen om at tage billedet.«

Parret mødte hinanden for halvandet år siden og har rejst sammen lige siden. Ifølge Kody Workmann er de hoppet ud fra vandfald og broer, som er meget højere end poolen på billedet, i jagten på et godt billede til sociale medier.