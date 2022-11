Lyt til artiklen

Astronomer har fundet den største 'planet-dræbende' meteor i otte år.

Det fortæller The Guardian.

Meteoren har fået navnet '2022 AP7', og har en diameter på mellem 1,1 og 2,3 kilometer.

Den blev fundet af forskere, der ledte efter rumklipper i kredsløbet mellem Jorden og Venus.

»Alle meteorer med en diameter over en kilometer bliver betragtet som en 'planetdræber',« fortæller forsker Scott Sheppard.

Han tilføjer, at skulle sådan en meteor ramme Jorden, vil alt liv som vi kender det, uddø.

Det skyldes, at støv og forurenende stoffer vil komme op i atmosfæren, hvilket vil betyde, at solens stråler vil have svært ved at trænge igennem.

Det vil nedkøle Jorden betydeligt og medføre en masseudryddelse, som ikke er set i millioner af år, forklarer Scott Sheppard.

Han regner dog ikke med, at 2022 AP7 rammer Jorden lige foreløbigt. Men over tid vil den bevæge sig ind i jordens kredsløb. Der er dog tale om flere hundrede år, før det er tilfældet. Og til den tid vides det ikke, om den vil være til fare for vores blå planet.