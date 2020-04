OPDATERING: Jodel er nu oppe igen.

Det populære, sociale medie Jodel er gået ned.

Nedbruddet skete efter alt at dømme torsdag eftermiddag eller tidlig aften, og mediet er så vidt vides nede i hele verden.

På andre sociale medier som Twitter og Reddit undrer Jodel-brugere sig over, at man ikke har fået en udmelding fra mediet om, hvad der er galt.

Nogle mener, at firmaet er gået konkurs og har lukket ned for alle servere, mens andre tror, det skyldes en opdatering, som ved et uheld har lagt mediet ned.

Firmaet bag Jodel, The Jodel Venture GmbH, har en offentlig blog, men har endnu ikke oplyst noget om årsagen til nedbruddet.