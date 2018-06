ASOS, der er en af verdens største internet-tøjbutikker, hyldes på sociale medier for et billede af en kvindelig model, der bærer en rød kjole.

Hun viser nemlig helt naturlige kvindelige former - helt konkret ser man, at hun har fedt på ryggen.

Det er, mener Callie Thorpe, der selv er en plus-size-blogger, rigtig godt, at ASOS viser kvinder, at 'deres kroppe er normale', og at 'virkeligheden ikke er photoshoppet', skriver hun på Twitter.

Look at this gorgeous model and her cute back rolls just out here to show women that their bodies are normal and that real life isn’t photoshopped and filtered

'ASOS gør det så godt', skriver Daisy Sheperdson, mens Lisa Skoff tilføjer, at det er derfor, hun 'elsker ASOS'.

this is why i love asos — Lisa Skoffi (@LisaSkoffi) May 31, 2018

Og flere er enige med hende. Billedet, der viser modellen, som hun er, kaldes af flere for forfriskende.

Det er langt fra første gang, at ASOS hyldes for at bruge modeller, der har lidt ekstra på sidebenene. Butikken har i lighed med mange af de mærker, den forhandler, fokus på at udvide udvalget af tøj i store størrelser. Det gælder eksempelvis Missguided, der står bag den røde kjole, og et mærke som River Island. Det sker efter årtier, hvor modellerne i hvert fald ikke afspejlede alle kunderne til tøjet.

Det gør de i højere grad nu.

Og kjolen? Den kan fås for 369 kroner inklusiv porto.