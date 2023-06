Om lidt under en måned får den stærkt imødesete 'Barbie'-film premiere, men det kan godt være, at der er et land, hvor de glæder sig lidt mere end alle andre.

I Frankrig er der i hvert fald udkommet en plakat for filmen, som lægger op til lidt mere, end de fleste nok lige forventede.

På den engelske udgave af plakaten står der følgende om Barbie og hendes kæreste, Ken:

»She can do everything. He’s just Ken,« som på dansk bliver til: 'Hun kan gøre alt. Han er bare Ken'.

RIP AUX ANGLOPHONES PARCE QUE LE JEU DE MOTS AVEC KEN EST INCROYAAAAABLE pic.twitter.com/a5UmtGNY1Y — leah (@grammedevanille) June 16, 2023

Det er så her, det hele bliver en smule krydret.

På fransk er 'ken' et slangord for at 'kneppe', så med oversættelsen fra engelsk til fransk, som også er ændret lidt, bliver meningen på plakaten pludselig til, at Barbie ved, hvordan man gør alt, mens han – altså Ken – kun ved, hvordan man knepper.

Sådan en lille sproglig finurlighed har franskmændene moret sig gevaldigt over på eksempelvis Twitter, men det er nu ikke så sikkert at det, der ved første øjekast kan ligne en bommert fra folkene bag filmen, rent faktisk er det.

The Hollywood Reporter har talt med en ikke navngivet fransk marketingchef, som mener, at det næppe er tilfældigt, at oversættelsen er ændret sådan, at den på fransk passer sammen med ordet 'ken', som er et slangord alle under 30, ifølge marketingchefen, kender.

»Det er helt sikkert bevidst; der er ingen chance for, en fransktalende ikke ville have bemærket det beskidte ordspil. Det er virkelig genialt, at de fik det flettet ind.«

Hos Warner Bros., som står bag filmen, vil man ikke udtale sig om, hvorvidt ordspillet er bevidst, men de vil gerne fortælle, at de er glade for alt den omtale, som det har medført.

»Spekulationerne omkring 'Barbie'-marketingkampagnen viser, at der er en høj grad af opmærksomhed og stor begejstring fra offentligheden omkring den kommende udgivelse af vores film i Frankrig,« siger en talsmand for Warner Bros.