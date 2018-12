Den 39-årige sangerinde Julie Berthelsen er i gang med en vild forvandling og har indtil videre smidt otte kilo på kun otte uger.

'Jeg sad fast. I alt for mange kilo og en dårlig livsstil. Helt alvorligt. Alt for tit træt af mig selv.'

Sådan skriver Julie Berthelsen i et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun også beskriver, at det ikke kun kroppen, der har ændret sig, men også hendes mentale tilstand.

'Otte ugers bootcamp med kostændring og træning - nok til at jeg ved, jeg denne gang vil holde det bagefter. Hvorfor? Fordi jeg på et ualmindeligt plan kan mærke den indre forskel. En ting er, hvad der sker med kroppen. Men det indeni? Uvurderligt,' skriver den dansk-grønlandske sangerinde under billedet af sin krop.

Vis dette opslag på Instagram Et anderledes post. Både for at prale fordi jeg er så stolt af mig selv, men også for at inspirere. Jeg sad fast. I alt for mange kilo og en dårlig livsstil. Helt alvorligt. Alt for tit træt af mig selv. Så jeg bad om hjælp. Og igang kom jeg med en hård men den bedste jeg nogensinde har prøvet, bootcamp. Otte ugers bootcamp med kostændring og træning - nok til at jeg VED jeg denne gang vil holde det bagefter. Hvorfor? Fordi jeg på et ualmindeligt plan kan mærke den indre forskel. Een ting er hvad der sker med kroppen. Men det indeni? Uvurderligt. Næste uge har jeg sidste måling og vejning og i januar fortsætter jeg med hjælpen online. Jeg vil gætte på at jeg har tabt 8 kg. Men det der er sket inde i min krop kan ikke engang beskrives. Jeg havde ikke holdt til min skønne men benhårde juletourne uden dette skridt i denne retning. Delmål er derfor også vigtige. NU er jeg i den grad igang og jeg har et mål om at gennemføre Arctic Circle Race i slut marts. Så træningen skal for alvor igang i juleferien og så regner jeg med at de sidste fem kilo plus babysækken på maven svinder ind. Af hjertet tak @fridahallqvist for Body by Frida konceptet. Og din hjælp. Bare, Tak❤️ PS er du inspireret? Så tjek hende ud og hop med på online forløbet der starter 2.januar. OG vigtigst: BESLUT DIG FOR AT NU ER DET NU! Vi ved alle at det kræver en hel del ryggrad! Og det kræver en beslutning og en pagt! Jeg har i disse 8 uger haft det cooleste hold på 24 kvinder. Sammen gør vi det! Et opslag delt af Julie Berthelsen (@berthelsenjulie) den 12. Dec, 2018 kl. 3.09 PST

Hun har fotograferet spejlbilledet af sin krop i et par trusser og en undertrøje, hvor man kan se, hvordan transformationen af kroppen har udformet sig.

'Jeg vil gætte på, at jeg har tabt 8 kg. Men det, der er sket inde i min krop, kan ikke engang beskrives. Jeg havde ikke holdt til min skønne men benhårde juleturne uden dette skridt i denne retning. Delmål er derfor også vigtige,' skriver hun.

Et af hendes mål er blandt andet at gennemføre 'Arctic Circle Race' i slutningen af marts.

Derfor har hun planer om at træne igennem i juleferien, hvor hun også regner med, at de sidste fem kilo på maven forsvinder.