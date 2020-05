Man skulle måske tro, at den 47-årige 'Sherlock Holmes'-skuespiller Jude Law havde nok at se til med sine fem børn, men nu kan han se frem til at blive far endnu en gang.

Jude Law og hustruen, den 15 år yngre psykolog Phillipa Coan, skal nemlig være forældre. Barnet bliver Jude Laws sjette, mens det er Phillipa Coans første barn.

Graviditeten er blevet offentliggjort kun ganske få måneder efter, at Jude Law har udtalt, at han gerne ville have flere børn. Det skriver Daily Mail.

»Jeg elsker det, så hvorfor ikke? Jeg er så heldig at være sammen med en som jeg er fuldstændig forelsket i. Idéen om at få flere børn er fantastisk,« har skuespilleren tidligere sagt ifølge mediet.

En gravid Phillipa Coan. Foto: Scanpix Vis mere En gravid Phillipa Coan. Foto: Scanpix

Jude Law fortæller videre, at han føler sig heldig over, at være sammen med en som han har det sjovt med.

Parret blev først set sammen i 2015, og i 2019 sagde de ja til hinanden under en lille privat ceremoni. Her var kun de nærmeste venner og familie inviteret, da parret blev gift på rådhuset Old Marybone Town Hall i London.

Kærligheden har dog ikke altid været lige nem for stjerneskuespilleren, der har knust flere pigehjerter.

Han har nemlig tidligere dannet par med skuespilleren Sienna Miller, og det forhold endte langtfra godt.

Jude Law skal være far for sjette gang. Foto: Chris Delmas Vis mere Jude Law skal være far for sjette gang. Foto: Chris Delmas

Jude Law havde nemlig lidt svært ved at holde fingrene fra barnepigen, og parret gik efterfølgende fra hinanden i et meget omtalt brud.

Inden da var Jude Law dog en tur op ad kirkegulvet. Det var i 1997, hvor han sagde ja til Sadie Frost, som også er mor til tre af hans børn. Det er Rafferty på 23 år, Iris på 19 år og Rudy på 17 år. Parret blev skilt i 2003.

I 2009 blev han far til den nu 10-årige Sophia Law, som han har med Samantha Burke, og i 2015 kunne han kalde sig for far til Ada Law, hvis mor er Catherine Hardin.

Man kan derfor ikke sige, at Jude Law har haft svært ved at charmere kvinderne igennem hans liv, og nu venter endnu et familieeventyr altså forude.