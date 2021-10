Jonatan Spang er for tiden aktuel som vært på det politiske satireprogram 'Tæt på sandheden'. Her gør han grin med politikerne, eksempelvis som her i videoen, hvor det var Anna Mee Allerslev, der stod for skud. Den afgående Radikale Venstre-leder fik spørgsmål af komikeren såsom hvorvidt, hun spiste frysemad. Først fik afbrydelsen af pressemødet kritik, men fik genoprejsning, da programmet viste, at spørgsmålene skulle drille en kampagnevideo for politikeren.