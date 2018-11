Jimmy Søger Fredsted fra Valby havde gang i en rigtig trist onsdag. Men ét opkald skulle vise sig at vende det hele på hovedet og gøre det til en dag, han nok aldrig glemmer.

Dagen startede lettere rædselsfuldt for 41-årige Jimmy Søger og hans familie. De var nemlig mødt glade op i lufthavnen, fordi de skulle på en uges ferie til Egypten - troede de.

Det viste sig, at de først skulle afsted tre dage senere, og værre blev dagen så også, da Jimmy fandt ud af, at familiens bil skulle repareres for omkring 8000 kroner. Men så kom opkaldet, der gjorde en ende på det dårlige humør.

»Telefonen ringer, mens jeg er ude og gå en tur med min kone og vores to børn. Og jeg har ikke ligefrem gang i den bedste dag. Men det er så formanden for Sparta Atletik & Motion, der fortæller, at jeg har vundet en bil. Jeg kunne slet ikke forstå, hvad der skete, og jeg var helt rundt på gulvet, fortæller en lykkelig Jimmy Søger til B.T.

41-årige Jimmy Søger Fredsen fik onsdag overrakt bilerne til sin nye BMW i3.

Sammen med et par venner havde Jimmy Søger tilmeldt sig fire Nike testløb, hvor man med sin deltagelse også var med i konkurrencen om at vinde en BMW i3. Og godt nok havde han og vennerne set bilen hver gang de løb, men det var ikke derfor, de havde tilmeldt sig.

»Det kom virkelig bag på mig. Jeg havde ikke skænket det en tanke, at man var med i den konkurrence. Jeg vidste slet ikke, at det var den dag, de trak lod. Det havde jeg fuldstændig svedt ud.«

Ikke desto mindre var det Jimmy Søger, der endte med at vinde den spritnye bil. Det tog dog lidt tid, før det rigtig gik op for ham, at han faktisk var den heldige vinder.

»Min kone og jeg gik hele aftenen og sagde til hinanden ‘vi har vundet en bil’. Det tog faktisk nogle dage, før vi helt fattede, at det faktisk var rigtigt,« siger Jimmy, der også glæder sig over timingen.

»Vi har brugt omkring 30.000 kroner på vores bil i år, så det falder på et tørt sted, at vi nu står med en splinterny en af slagsen.«

Onsdag fik Jimmy Søger sammen med sin familie så overrakt bilnøglerne ved en lille ceremoni på Østerbro Stadion.

Og selvom han blandt andet vandt bilen foran flere af sine kammerater, så var de også glade på hans vegne.

»De synes også, det er helt vildt, at jeg har vundet, og de under mig det også - heldigvis,« afslutter den lykkelige vinder.