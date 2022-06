Lyt til artiklen

Inden længe kan tusindvis af unge mennesker fejre kulminationen af tre års hårdt slid på skolebænken, når studentertiden står for døren.

For de flestes vedkommende er det som regel et familiemedlem, der får æren af at give studenten den famøse hue på, når den sidste eksamen er overstået – men ikke for Villads Sosinski Leth.

Han valgte i stedet at række ud til 'Løvens hule'-investoren Jesper Buch i et opslag på LinkedIn, for høre om han ikke havde lyst til at give ham huen på, når han bliver student fra Niels Brocks Innovationsgymnasium 20. juni.

»Det må sgu blive et ja herfra,« lød svaret – til Villads' store glæde – fra erhvervsmanden.

»Det er da sjovt. Jeg glæder mig bare til at se det ske, og nu er der jo også lidt mere pres på, at jeg skal have det her 12-tal til eksamen,« fortæller Villads Sosinski Leth til B.T.

Jesper Buch er nemlig – som Villads også forklarer det i sit opslag – et »motiverende symbol« for den 19-årige gymnasieelev.

Villads Sosinski Leth har set 'Løvens Hule', siden han var barn.

Troligt har han fulgt med gennem alle syv sæsoner, og på trods af, at der har været mange 'løver' i hulen gennem tiden er det altså Jesper Buch, der har gjort det største indtryk.

»Jeg tænkte 'det er klart ham, der skal komme, hvis der er nogen, der skal gøre det',« forklarer Villads om hue-seancen.

Gymnasieeleven har da også fået en personlig henvendelse fra Jesper Buch i kølvandet på anmodningen.

Jesper Buch er iværksætter og grundlægger af Just-Eat. Foto: Linda Kastrup Vis mere Jesper Buch er iværksætter og grundlægger af Just-Eat. Foto: Linda Kastrup

»Han var supersød og smed lige en besked og spurgte til hvorhenne, han skal være og hvornår,« fortæller Villads Sosinski Leth.

Faktisk skulle LinkedIn-opslaget også vise sig at kaste mere af sig end 'bare' en uforglemmelig oplevelse 20. juni.

Han har nemlig modtaget intet mindre end tre jobtilbud, efter internetfænomenet Anders Hemmingsen delte opslaget på sin Instagram-profil.

Et af disse var et tilbud fra en kapitalfond, der gerne ville have Villads med i medarbejderstaben – og selvom han altså ikke er på udkig efter et nyt job, så han alligevel muligheder i tilbuddet.

»Jeg svarede tilbage: 'Jeg leder ikke efter et job, men nu det er en kapitalfond, så kunne du da godt smide nogle penge efter den virksomhed, jeg arbejder i',« fortæller Villads Sosinski Leth med et grin.