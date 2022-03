»I want my daddy«, lyder det fra en barnestemme, mens billeder af kendte, danske mænds børn optræder på skærmen. Dernæst toner en dyb stemme frem: »I want your daddy, too«, mens en række billeder af de føromtalte mænd bliver vist.

Ovenstående er en del af trend, der særligt florerer på det sociale medie TikTok. Og det er et tydeligt problem, mener Jon Kristian Lange, der er ekspert i børn og unges digitale liv i Red Barnet.

»Det er rimelig problematisk, at de tager børn med i starten, for det er ikke okay at tage de kendtes børn med i sådan en trend. Det holder ikke,« fortæller han til B.T. og tilføjer:

»Noget, vi kigger meget ind i hos Red Barnet, er, om det er en seksuel kontekst, det bliver brugt i. For så er det problematisk. Og det må man jo sige, det er her.«

Jon Kristian Lange ser trenden som en naturlig forlængelse af begrebet MILFs, – Moms I'd Like to Fuck – der har kørt i årevis. Den er de seneste år også blevet rettet mod fædrene, såkaldte DILFs, hvor 'mom' altså erstattes af 'daddy'.

Det er da heller ikke nyt, at unge piger er fascineret eller seksuelt tiltrukket af ældre mænd, og det er heller ikke her, problemet ligger, hvis man spørger Jon Kristian Lange. Han frygter nemlig, at videoerne på sigt kan få konsekvenser for børn og unge på nettet.

Nemlig af såkaldte groomere, der kan bruge den slags videoer i forbindelse med groomingforsøg på børn.

»Der er jo ikke noget fortænkt i det. Hvad man tænder på, skal man have lov til – så længe det er inden for lovens grænser. Men det er jo lige præcis det her, en groomer ville bruge,« fortæller han og fortsætter:

Hvad er grooming? Grooming er et engelsk begreb, der beskriver processen, hvor en krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå et seksuelt overgreb. Krænker har ofte over længere tid manipuleret og forført barnet med det formål at få offeret til at overskride sine grænser. Det kan både foregå online og offline, men man ser i dag rigtig mange tilfælde af grooming på nettet. Kilde: Red Barnet

»Der, hvor det tit lykkes for en groomer at manipulere et barn, det er ved at gøre noget normalt. Man vil gøre alt, hvad man overhovedet kan, for at sige 'det er helt normalt, at en ældre mand og en yngre kvinde er sammen – det kan du se på trenden'.«

Den 51-årige skuespiller Nikolaj Coster-Waldau og erhvervsmanden, der især er kendt fra 'Løvens Hule', 46-årige Jesper Buch, er blot nogle af dem, hvis billeder – både af dem selv og deres børn – bliver brugt i denne sammenhæng.

»Det er godt, jeg ikke er på TikTok, kan man sige, for det er jo super fjollet. Det virker ikke, som om det er en særlig velovervejet trend,« lyder meldingen fra Jesper Buch, der dog understreger, at han ikke selv var bekendt med disse videoer, før B.T. gjorde ham opmærksom på det.

»Hvis det er unge kvinder under 35, så er det i hvert fald fjollet. Jeg synes, de skal fokusere på drenge/mænd på deres egen alder, og så komme videre,« fortæller han.

Nikolaj Coster-Waldau derimod, er i forvejen bekendt med daddy-trenden.

Foruden at have fået tilsendt eksempler fra sine amerikanske venner, så har også hans datter, Safina, faktisk delt en video på sin egen TikTok-profil, hvor faderen netop reagerer på TikTok- trenden.

Her er det tydeligt, at det ikke just falder i god jord hos skuespilleren, der kvitterer ved at vrænge sit ansigt og se noget misfornøjet ud.

»Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg tror, min reaktion på den der video er meget sådan, jeg tænker om det. Det er da mærkeligt. Jeg har ikke så meget at sige til det,« fortæller 'Game of Thrones'-stjernen til B.T.

Jon Kristian Lange fra Red Barnet oplyser til B.T., at man løbende er i dialog med TikTok, og efter B.T.s henvendelse vil man nu specifikt tage kontakt for at drøfte den nye 'trend'.

