Stinne Madsen har i to år ikke kendt andet end sin sofa, hvor hun nærmest tilbragte alle døgnets 24 timer.

Der lå hun, fordi hendes hjerte havde en genfejl, som gav hende store smerter og afholdt hende fra at lave noget som helst. Det skriver TV 2 Østjylland.

Sidste år fik hun så en opringning fra Aarhus Universitetshospital, som fortalte, at der var et hjerte klar til hende.

»Jeg var fuldstændig rundt på gulvet, da de ringede – det gik dog meget hurtigt. Jeg tog afsted klokken 15, og dagen efter havde jeg så et nyt hjerte,« siger Stinne Madsen til B.T.

Af lovmæssige årsager kan Stine Madsen ikke oplyse datoen for, hvornår hendes nye hjerte slog første slag – hun kan dog fortælle, at det var i 2020.

En hjertetransplantation er altid forbundet med en risiko, hvorfor Stinne Madsen også måtte planlægge sin egen begravelse, hvis operationen endte fatalt.

»Jeg blev jo nødt til at planlægge min egen begravelse, fordi jeg har to børn, der ville blive efterladt. Det hele endte dog godt, og det er fantastisk,« siger Stinne Madsen.

Godt og vel et år efter operationen gennemførte Stinne Madsen så en fem kilometer, der skulle sætte fokus på organdonation.

»Jeg løb de her fem kilometer for foreningen ‘Organdonation – Ja Tak!’, fordi jeg gerne vil have, at flere går ind og tager et aktivt valg om organdonation,« siger hun og fortsætter.

»Organdonation er vigtigt, fordi det kan ramme alle. Og i mit tilfælde har det reddet hele mit liv, men også hele min familie, fordi mine børn har fået deres mor tilbage, og det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for.«

Alle organdonorer er anonyme. Derfor har Stinne Madsen ikke kunnet takke donorens pårørende. Hun ville ellers gerne have takket dem personligt.

Nye hjerter holder omtrent i 15 år, hvorefter kroppen udstøder det. Der er dog tilfælde, hvor nogle har levet i op til 30 år med et nyt hjerte.