En 27-årig mand er blevet frikendt for voldtægt af en 17-årig pige i Irland af en jury på otte mænd og fire kvinder. Det får nu kvinder i Storbritannien til at dele billeder af deres eget blondeundertøj.

Forsvarsadvokaten valgte nemlig at fokusere på den 17-åriges undertøj i sin afsluttende tale, der skulle frifinde hendes klient, skriver The Irish Examiner.

»Udelukker beviserne den mulighed, at hun (den 17-årige, red.) var tiltrukket af den anklagede og var åben over for at møde nogen og være sammen med nogen? I bliver nødt til at kigge på den måde, hun gik klædt. Hun havde en g-streng på med en forside af blonder,« sagde forsvarsadvokaten Elizabeth O’Connell.

Særligt fokusset på den 17-åriges tøj som en undskyldning for den angivelige voldtægt har fået kvinder i Storbritannien op af stolen.

What is this the 1950’s ?

Goodness knows what they’d think of me - i often don’t wear them at all. I’m looking to be gangbanged I guess.

Who is the lawyer who used her lingerie style as his clients defense?#ThisIsNotConsent https://t.co/TMbMEMiZv2 pic.twitter.com/saGVNQnxiq — Brighton Dominatrix & Sissy Seductress (@KountessVonKink) 13. november 2018

En talsperson for en gruppen 'I Believe Her' (Jeg tror hende, red.), som arbejder for at hjælpe overlevere af seksuelle overgreb i Irland, kritiserer dommen og forsvarsadvokatens argumentation over for Mirror:

»Vi i 'I Believe Her - Ireland' er meget vrede over antydningen fra advokaten i den seneste voldtægtssag: at et hvilket som helst stykke tøj indikerer samtykke. Vi havde håbet, at vi som samfund var kommet videre fra disse gammeldags, 'victim blaming' voldtægtsmyter.«

Victim blaming vil sige, at man pålægger offeret skyld og medansvar for, at de er blevet krænket.

Og det er netop det, kvinder på sociale medier protesterer imod ved at dele billeder af deres blondeundertøj under hashtaggene #ThisIsNotConsent #ibelieveher ('det her er ikke samtykke' og 'jeg tror hende', red.).

On the back of that 17 year old girls rape trial in Cork. I believe you. #ThisIsNotConsent #ibelieveher



Please post your own and use the hashtag to get this going.#THISISNOTCONSENT pic.twitter.com/we10f88kav — ObstreperousJess (@jessieheels) 11. november 2018

'Hvor er vi henne? I 1950'erne?' skriver brugeren Brighton Dominatrix & Sissy Seductress på Twitter.

Brugeren maireos gør grin med det absurde i, at ens påklædning har noget som helst at gøre med, om man bliver voldtaget eller ej. Hun skriver:

'Med blonder, men ikke en g-streng eller g-streng uden blonder. Har brug for, at nogen fortæller mig, hvilken der lægger mindst op til voldtægt...'

'Efter det med den 17-årige piges retssag i Cork. Jeg tror dig,' skriver brugeren ObstreperousJess.