Det skrækindjagende internetfænom Momo var på alles læber sidste år, da den uhyggelige dukke truede børn til at deltage i farlige og selvskadende udfordringer.

Nu er Momo angiveligt tilbage.

Det fortæller irsk politi, som advarer om, at de såkaldte ‘Momo Challenges’ igen er begyndt at florere på de sociale medier, skriver The Independent.

Ifølge politiet bliver billedet af figuren nu også brugt af cyberkriminelle og andre malware kilder til at tilføje folk i chatprogrammer i et forsøg på at stjæle fra dem.

Som sidste gang er fænomenet særligt målrettet børn, som bliver lokket til at have kontakt med nogen, der udgiver sig for at være dukken Momo på sociale medier.

Denne gang er Momo blandt andet blevet spottet på det sociale medie WhatsApp, hvor personerne bag har forsøgt at sende en række ubehagelige beskeder til børn.

Politiet fortæller, at Momo-figuren blandt andet har opfordret børn til at holde en kniv til deres hals og true deres familier.

Første gang Momo blev set på internettet var i sommeren 2018. Fænomenet startede i udlandet, men kom til Danmark i løbet af efteråret.

Sådan ser dukken 'Momo' ud. Dukken er i dag blevet ansigt på et populært internetfænomen hos især børn og unge over hele verden. Foto: UIDI/Twitter

Mette Langs datter Steffanie var dengang en af de børn, som blev kontaktet af Momo. Her skrev figuren blandt andet, at den vidste alt om Steffanie, og at hun skulle dræbe sin familie som en del af en udfordring.

Siden fænomenet kom frem, har det spredt sig med lynets hast, da alle kan tage billedet og bruge det til at skræmme andre.

Men udover at skræmme børn og unge med det uhyggelige billede, kan der altså også være folk med onde hensigter, som truer med farlige udfordringer i forsøg på at få børnene til at skade sig selv.

Eksperter i cybersikkerhed opfordrer derfor forældre til at holde øje med, hvem der vil i kontakt med deres børn på mobilen. De skal nemlig passe på uanset om billedet af Momo bliver brugt af personen eller ej.

Det fortæller Jack Moore, som er ekspert i cybersikkerhed hos ESET.

»At tilføje nogen på WhatsApp kan synes harmløst og endda sjovt til at begynde med, men det kan være meget skadende, så snart der er skabt kontakt. Særligt hvis det nye bekendskab efterfølgende beder dig om at gøre noget, som du typisk ikke ville gøre,« siger Jack Moore til The Independent.

Billedet af den skrækindjagende figur stammer oprindeligt fra en skulptur lavet af det japanske firma Link Factory, der specialiserer sig i visuelle effekter.

Skulpturen var i den forbindelse udstillet på et fetish-museum i Tokyo i 2016.

Da 'Momo-bølgen' begyndte at florere på internettet sidste sommer, var der først tvivl om, hvorvidt legen med dukken virkelig var farlig.

Men frygten for fænomenet blev for alvor skabt, da flere internationale eksperter mente, at legen med Momo slutter med en sidste ultimativ udfordring, hvor spilleren udfordres til at begå selvmord.

Fænomenet mistænkes i den forbindelse for at være årsag til tre selvmord begået af mindreårige i Indien, Argentina og Columbia sidste sommer. Men avisen understreger, at der ikke er dokumentation for, at det faktisk er sket.

På Børns Vilkårs hjemmeside kan du læse fem gode råd til forældre om 'Momo Challenges'. Her skriver de blandt andet, at det er vigtigt, at man taler med sit barn om, hvad fænomenet er og hjælper dem med at afdramatisere historien.