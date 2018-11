Endnu en gang får den amerikanske reality-stjerne Kim Kardashian internettet til at boble.

Da hun betrådte den røde løber ved LACMA Art and Film Gala i weekenden, havde hun nemlig noget i hånden, som mindede mindre om en taske og mere om en computeroplader.

Og hvem opdager selvfølgelig det først? Det gør internettet.

Flere brugere på de sociale medier synes, det er hylende morsomt, at Kim Kardashian tilsyneladende er kommet til at tage sin oplader med i stedet for en af sine dyre vintage mærkevare-tasker.

epa07140508 Kim Kardashian arrives for the LACMA Art + Film Gala at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles, California, USA, 03 November 2018.

Og det har tilvejebragt en del vittigheder, især på det sociale medie Twitter.

'Kim, vær sød at give mig min oplader tilbage hurtigst muligt', er der en, der skriver.



Mens en anden bruger spøgefuldt spekulerer i, hvordan Kim Kardashians mand, den kendte rapper og tøjdesigner Kanye West, har haft en finger med i spillet:

'Kim: Babe, jeg er på vej ud, vi ses. - Kanye: Vent! Her! *Rækker hende hendes computeroplader* Det er perfekt! Du ser fantastisk ud.'

Kim Kardashian er næppe kendt for at være bange for at skille sig ud, men om hun selv er klar over, hvorfor hun skiller sig ud denne gang, vides ikke.