Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Hvordan kan vores datter ligne Woody Harrelson?'

Det spørgsmål stillede nordireren Danielle Grier på Twitter onsdag.

Ved siden af et billede af sin datter Cora, har hun også sat et billede ind af den verdenskendte skuespiller Woody Harrelson, der blandt andet er kendt for sin medvirken i Zombieland 2, Hunger Games-filmserien og Solo: A Star Wars Story.

Billedet af Cora og Woody Harrelson har i skrivende stund fået over 500.000 likes på Twitter, og senere samme aften delte Danielle Grier endnu et billede af sin datter.

Ok but how does our daughter look like Woody Harreslon pic.twitter.com/v3oZbXDrQM — Dani Grier Mulvenna (@DanielleKGrier) August 3, 2022

'Cora siger mange tak til jer alle for likes og retweets, og også at hun ikke altid ligner Woody Harrelson. Det er bare, når hun gør … så gør hun det virkelig,' skriver Danielle Grier.

Der gik ikke længe før Danielle Griers sammenligning gik viralt på de sociale medier, og pludselig fik hun svar på Instagram fra selveste Woody Harrelson.

'Ode til Cora. Du er et yndigt barn. Smigret af at blive sammenlignet. Du har et vidunderligt smil. Jeg ville bare ønske, at jeg havde dit hår,' lyder det fra verdensstjerne.

Og så røg Danielle Grier til tasterne igen.

'Du har reddet vores dag. Jeg kan ikke vente med at vise hende dette, når hun bliver ældre. Du har endnu en fan for livet,' skriver hun på Woody Harrelson Instagram-opslag.