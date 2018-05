Internettet er i øjeblikket ved at koge over, efter en Twitter-profil tirsdag delte en lydfil af en stemme, som siger et navn. Folk er nemlig fuldstændig uenige om, hvilket navn der bliver sagt.

‘Yanny’ eller ‘Laurel’, det er spørgsmålet, som folk over hele verden lige nu spørger hinanden om.

Tirsdag delte Twitter-brugeren Cloe Feldman en lydfil af en computerstemme, der siger et navn, hvortil brugeren spørger: ‘Hvad hører du?!’.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15. maj 2018

Lige siden har folk strømmet til nettet for at dele, hvad de hører stemmen sige.

Stor uenighed

De to navne deler umiddelbart ikke den store lighed. Men internettet ser ud til at være splittet i to lige store dele, der enten hører navnet ‘Yanny eller ‘Laurel’.

Hvad hører du?

Blandt andre Katy Perry har også reageret på Twitter og mener tydeligvis, at stemmen siger ‘Laurel’.

LAURELLLLLLLLLLLLLLLLLL — KATY PERRY (@katyperry) 16. maj 2018

En anden Twitter-bruger skriver: 'Bare så I ved det, det er Yanny, og I er alle sammen sindssyge'.

BTW it is Yanny and you are all insane. — Alyssa Harad (@alyssaharad) May 16, 2018

Men ABC News har lagt et videoklip ud med den amerikanske republikanske politiker Paul Ryan, som siger, at 'det er Laurel og ikke Yanny, okay?'.

Speaker Ryan declares "obvious" answer to "Laurel v. Yanny" viral debate. https://t.co/TeUgvSB7Hz pic.twitter.com/vuIWE68lyK — ABC News (@ABC) 16. maj 2018

Og så er der en Twitter-bruger, der svarer på spørgsmålet og samtidig refererer til en anden gammel debat: 'Den siger Yanny, og kjolen er hvid og guld'.

IT SAYS YANNY AND THE DRESS IS WHITE AND GOLD — Sara O'Neill (@Sarsinator) 16. maj 2018

Det er nemlig ikke første gang, at internettet er uenige om et meget simpelt spørgsmål. Nogle vil måske huske den store kjole-debat, som delte vandene i 2015.

Her troede folk enten, at kjolen var hvid og guld eller sort og blå.

Foto: Caitlin McNeill Foto: Caitlin McNeill

Nu er den så gal igen. Og for flere Twitter-brugere ændrer navnet sig, når de hører lydoptagelsen flere gange.

only heard laurel at first but i'm finally hearing yanny pic.twitter.com/XfoiAnwiyj — Leon Lush (@LeonLush) 16. maj 2018

Leon Lush skriver: 'Jeg kunne kun høre laurel, men nu kan jeg endelig høre yanny'.

I heard Yanny on the first three listens and now I can't heard anything but Laurel. I'm scared. Am I going to die? https://t.co/WIgj2UFbAd — Ryan Broderick (@broderick) 15. maj 2018

Mens Ryan Broderick skriver: 'Jeg hørte Yanny de tre første gange, og nu kan jeg ikke høre andet end Laurel. Jeg er bange. Skal jeg dø?'

Det rigtige navn

Er du blandt dem, som gerne vil høre svaret på, hvad stemmen i virkeligheden siger, er det nu blevet afsløret: Stemmen siger ‘Laurel’, skriver Buzzfeed.



Ifølge mediet var det Reddit-brugeren RolandCamry, der i første omgang lagde lydfilen op på det sociale medie.



Brugeren forklarer, at lydfilen kommer fra online-ordbogen Vocabulary.com, som har en funktion, hvor en computerstemme læser ord op.



Det var ordoplæsningen af navnet ‘Laurel’, som brugeren optog.

Men ifølge brugeren blev udtalelsen af navnet forvrænget, da ordoplæsningen blev optaget, hvilket er grunden til, at folk også kan få lyden til at være ‘Yanny’.