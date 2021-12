Regnen af ros bliver ved med at dryppe nedover Tove Ditlevsen.

For nok har den danske forfatter været død siden 1976, men glæden ved hendes bøger lever i allerbedste velgående.

Det er nok engang velrenommerede New York Times, som hylder Tove Ditlevsen.

Danskerens københavnertrilogi har således fundet vej til mediets liste over årets ti bedste bøger.

Trilogien består af de tre bøger 'Barndom', 'Gift' og 'Ungdom', som er blevet samlet i ét bind og genudgivet på engelsk i år.

»På trods af alle de dramatiske drejninger i hendes liv viser disse bøger en forbløffende klarhed, humor og åbenhed, som kaster lys over både verdens barske realitet, men også på vort hemmelige jegs uforklarlige impulser,« skriver avisen om Ditlevsens bøger.

Det er bestemt ikke første gang, at det amerikanske medie fremhæver Tove Ditlevsen.

I januar 2021 holdt anmelderen Parul Seghal ikke igen, da hun beskrev Tove Ditlevsen og følelsen af at læse stor litteratur.

»Jeg er ked af at sige, at jeg lejlighedsvis oplever en impuls til at opkøbe alle eksemplarer af en bog for at have den som min hemmelighed. Dette kan, som du måske forestiller dig, være vanskeligt i betragtning af mit erhverv. Det vil sige, at jeg bringer nyheden om Tove Ditlevsens serie af erindringer med den slags spænding og modvilje, der må fortælle mig, at det er et mesterværk.«

2021 har også været året, hvor Tove Ditlevsens navn dukkede op på tyske Der Spiegels bestsellerliste.