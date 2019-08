De populære apps Instagram og WhatsApp får snart nye navne. I hvert fald får de nogle lidt længere navne.

Instagram kommer nemlig fremover til at hedde Instagram from Facebook, mens WhatsApp kommer til at hedde – du gætter det aldrig – WhatsApp from Facebook.

Det skriver Business Insider, som har fået historien bekræftet af en talsmand for Facebook, Bertie Thomson.

»Vi ønsker at være mere tydelige omkring, hvilke produkter der hører under Facebook,« udtaler han og understreger, at de to applikationer fortsat vil hedde de korte navne på brugernes startskærme.

Dermed tager Facebook endnu et skridt på vejen for at få centraliseret de populære apps.

Tidligere har både Instagram og WhatsApp kunnet arbejde nogenlunde selvstændigt, selv om førstnævnte blev opkøbt af Mark Zuckerbergs hold i 2012 og sidstnævnte to år senere.

Svimlende 5,8 milliarder kroner måtte Facebook smide for Instagram i sin tid. Købet var et af de hidtil dyreste i IT-branchen.

I hvert fald indtil Mark Zuckerberg og Facebook så sig lune på WhatsApp. Holdet måtte smide intet mindre en 103 milliarder kroner for at få appen under Facebooks vinger.

I forsøget på at øge samhørigheden mellem de tre apps planlægger Mark Zuckerberg ligeledes at gøre det muligt for brugerne at sende beskeder på tværs af platformene.

Ansatte hos Instagram og WhatsApp har desuden fået nye mailadresser, der ender på @fb.com.

Håbet er ifølge Bloomberg, at de to apps' popularitet vil skinne på Facebook, der længe har været ramt af skandaler.

Blandt andet kom det sidste år frem, at 87 millioner Facebook-brugere ufrivilligt havde fået deres data videregivet til en britisk analysevirksomhed – også selv om det strider mod Facebooks egne regler.