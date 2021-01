Man kan ikke både elske sin krop og redigere sin figur på billeder. Sådan lyder vurderingen fra influencer Melissa Bentsen.

Derfor skulle der også et lille tilløb til, inden den 23-årige influencer indrømmede, at hun selv tidligere har redigeret sine billeder.

'Jeg var engang en af dem. En af dem, der forvrængede virkeligheden ved at redigere min krop på mine billeder. Jeg var SÅ usikker. Jeg har hele mit liv – op indtil midten af 2017 – følt en trang til at passe ind,' skriver Melissa Bentsen i et opslag på sin Instagram-profil.

'Jeg var så utroligt optaget af, hvordan folk så mig, og spekulerede altid på, om jeg var god nok for verden. Derfor redigerede jeg min krop. Og det skammer jeg mig over i dag.'

Melissa Bentsen indrømmer, at hun har redigeret billeder, men de dage er ovre. Her ses et af hendes eksempler. Foto: Foto: Privat Vis mere Melissa Bentsen indrømmer, at hun har redigeret billeder, men de dage er ovre. Her ses et af hendes eksempler. Foto: Foto: Privat

Melissa Bentsen er i dag et andet sted i sit liv. I dag elsker hun sin krop, og det, mener hun ikke, går i spænd med at forsøge med fotoredigering at skjule sider af den.

»Jeg tror ikke, man kan elske sin krop, hvis man ændrer den på billeder. Så accepterer man jo ikke, hvordan den ser ud,« siger hun til B.T.

Det er vigtigt for den unge Instagram-personlighed at understrege, at det ikke var i perioder, hvor hun stod ved at elske sig selv fuldt ud, at hun redigerede. Det skete, før hun lærte at elske alt ved sit ydre.

Og hun siger også nu, at det er med en vis nervøsitet, hun indrømmer sine tidligere fejl.

»Jeg var nok nervøs for, at folk ville tvivle på, om det, jeg sagde, var sandt.«

Det er dog en lettet Bentsen, der nu kan konstatere, at folk tager rigtig pænt imod hendes indrømmelse og det medfølgende håb. For med sin fortælling ønsker hun, at andre vil følge trop.

»Jeg håber, at det inspirerer andre unge mennesker til at lade være med at redigere deres billeder, for jeg ved, hvad det gør ved en. Jeg vil ønske, der er nogen, der kan bruge mine erfaringer og skippe den del.«

Årsagen, til at Melissa Bentsen åbner op om at have redigeret nogle af sine tidligere billeder, er, at avisen Jyllands-Posten sendte et spørgeskema rundt om samme emne, og da hun i den forbindelse også gav interview til dem, følte hun, tidspunktet var det rette.

»Jeg har aldrig sagt, at jeg ikke har redigeret billeder, det var bare ikke noget, jeg havde fortalt nogen om, men nu synes jeg egentlig, det var en god anledning til at dele det med mine følgere,« lyder det.

Billederne, som blev redigeret, ligger helt tilbage i 2017, og det var ikke alle billederne, der blev ændret, siger influenceren.

Melissa Bentsen lever i dag af at være influencer og har knap 150.000 følgere på Instagram.