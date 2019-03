Forestil dig at vågne op til en mytisk besked fra en hacker, der har snuppet din Instagram-konto. Det ville nok være til stor irritation for mange, men måske især de influencers, der med flere tusinde følgere baserer deres løn på det sociale medie.

Det skete for influencer Ida Marie Nielsen, der en morgen vågnede op til, at hendes e-mail, brugernavn og adgangskode var blevet ændret på det sociale medie.

»Jeg gik i panik. Der var en, der havde sendt et screenshot, hvor profilen så virkelig kryptisk ud,« siger Ida Marie Nielsen.

Hun havde før hackingen lidt over 14.000 følgere på sin profil 'Idasbilleder', som hun har brugt flere år på at bygge op.

Ida Marie Nielsen har mistet følgere på hendes Instagram, efter hun er blevet hacket, men hun har også 'vundet' følgere på grund af situationen. Vis mere Ida Marie Nielsen har mistet følgere på hendes Instagram, efter hun er blevet hacket, men hun har også 'vundet' følgere på grund af situationen.

Den har fungeret som hendes hovedindtægt, mens hun har studeret til arkitekt.

Hun har brugt profilen til at reklamere for alt fra møbler til børnetøj og tandbørster. Det er ikke noget, hun kan leve af, men på det sidste er det alligevel blevet til mere, end hvad der svarer til løn fra et studiejob.

»I løbet af de sidste par år er antallet af mine følgere steget så meget, at hvis man regner med værdien af de produkter, jeg får og reklamerer for, og de penge, jeg får for sponsoreringen, løber det cirka op på 15.000 kroner om måneden,« anslår influenceren.

Hackeren kontaktede hende på appen Whatsapp og skrev, at hvis hun ville have profilen tilbage, skulle hun overføre 230 euro til en udenlandsk konto.

Det svarer til lidt over 1.700 danske kroner.

Så gik alarmberedskabet i gang, og hun forsøgte at få hjælp hos både Instagram og politiet.

Den første respons fra Instagram Support var, at de ikke kunne hjælpe, når profiler blev permanent fjernet.

Med den besked begyndte Ida Marie Nielsen derfor at forberede sig på, at de fire år, hun havde brugt på at opbygge profilen, på et øjeblik var blevet smidt ud ad vinduet på grund af hackeren.

Vis dette opslag på Instagram Hej alle Min konto er blevet hacket, så jeg er ved at oprette denne konto og har derfor brug for hjælp til at nå ud til mine følgere på min gamle profil. Hvis i vil dele eller på anden vis give lidt kærlighed, vil det være en stor hjælp for mig Når man har en masse virksomheder man samarbejder med og som forventer reklame indenfor den nærmeste fremtid, så kan dette føles lidt (også kun lidt) som jordens undergang for mig Instagram arbejder på at genvinde min profil, men chancerne er meget små. #instagramhacked #hjælpmodtages #idasbilleder @minimusling.dk @cozykidsdk @rebuybaby @icaniwill @babyfryd @ediedanmark @nimara.dk @gracoscandinavia @moremore_shop_ Et opslag delt af Ida Marie Nielsen (@idasbilleder2) den 14. Mar, 2019 kl. 12.58 PDT

Politiet rådede hende nemlig til ikke at overføre pengene til hackeren, fordi han kunne finde på at afpresse hende yderligere.

Ida Marie Nielsen fik aktiveret en ny konto på Instagram. Og det var her, hjælpen så først gik i gang.

Hun gætter på, at over 300 følgere har delt hendes 'story' (en funktion, der deler billeder i 24 timer, red.) på Instragram, hvor en hel hær af følgere endte med at støtte hende i processen.

»Det viser, hvor magtfulde de sociale medier er. Lige så snart noget har fanget folks interesse, vil de gerne være en del af det. Jeg bliver bare megaglad og beæreret over, at følgere har hjulpet mig og råbt op om det, jeg har arbejdet og skabt på min profil,« siger hun.

Reaktionerne fra de mange Instagram-brugere gjorde, at Instagram Support tog problemet seriøst og gik i gang med at genvinde kontoen fra hackeren.

Lørdag kom den så tilbage til sin retmæssige ejer.

Og situationen har ikke været så slem, at den ikke har været godt for noget.

Faktisk har det givet nye følgere på kontoen, så Ida Marie Nielsen fristes til at kalde det en 'win-win'-situation, set i bakspejlet selvfølgelig:

»Det her er et ikke et mediestunt, jeg har lavet for at få flere følgere. Jeg regnede virkelig ikke med at få kontoen tilbage. Men set i bakspejlet kan jeg godt se, at det faktisk hjælper mig og gavner mig, fordi der kommer noget opmærksomhed på min profil helt automatisk.«

Oplevelsen har i den grad givet stof til eftertanke hos influenceren. Nu har hun været igennem alle sine konti på diverse sociale medier for at sikre sig, det samme ikke kan ske igen.

Hun råder folk til at huske på at bruge de funktioner, der er, som eksempelvis totrinsgodkendelse eller ansigtsgodkendelse.

»Jeg vil tage det til mig, at man virkelig hurtigt kan miste noget, man har opbygget. Derfor skal man lade være med at lade det blive så stor en del af ens liv, så man tænker, at mit liv mere eller mindre var gået under, hvis min profil ikke var kommet tilbage. Sådan skal det selvfølgelig ikke være,« siger hun.