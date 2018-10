Er der en morale i den følgende historie, må det være, at man ikke kan holde noget hemmeligt for sine forældre… De opdager det altid.

Den lektie har 20-årige Sydney Allen fra Clearwater i Florida lært - på en lidt akavet måde.

Da hun i juni måned havde fødselsdag, var gaven fra hendes søster et sæt brystpiercinger. En gave som Sydney Allen valgte ikke at lægge frem på gavebordet.

Derimod blev hun piercet uden at indvie andre (læs: hendes forældre) i det. Som Sydney Allen har fortalt Buzzfeednews.com ‘fordi moderen er en smule konservativ og hader tatoveringer og piercinger’.

Men som nævnt: Intet kan skjules for forældre.

Det måtte Sydney Allen sande, da hun i sidste uge var hos lægen. Hun har ryglidelsen syringomyeli og havde taget sin mor med til et almindeligt kontrolbesøg. Blandt andet skulle der tages et røntgenbillede.

Angiveligt blev både mor og datter temmelig overraskede, da lægen smækkede billedet op på skærmen foran dem - og afslørede hemmeligheden.

»Min mor så mine piercinger, så snart røntgenbilledet poppede op, og både lægen og jeg begyndte at grine hysterisk,« siger Allen til Buzzfeednews.

My mom found out I got my nipples pierced today pic.twitter.com/BCRE1dz68f — Syd (@Sydney_allenn) October 23, 2018

Hendes mor syntes ikke, at der var noget at grine af. Hun så blot på billedet og sagde - som mødre gør - når de opdager hemmeligheder:

»Det her taler vi om senere.«