Salg af specielle burgere, kager, champagne og salami har givet en lille europæisk forstad et boost i turismen.

Kan du se, hvem burgeren skal forestille?

Burgeren, der har navnet Presidents Burger og skal forestille Donald Trump, bliver serveret på restauranten Rondo i den lille by Sevnica i Slovenien. Byen ligger 90 minutters kørsel fra hovedstaden Ljubljana, og det er i denne by, at den nuværende amerikanske førstedame, Melania Trump, er vokset op.

First Lady champagnen er opkaldt efter USAs førstedame Melania Trump. Den er et stor hit hos turisterne i Melanias hjemby Sevnica i Slovenien. Foto: RENE GOMOLJ Vis mere First Lady champagnen er opkaldt efter USAs førstedame Melania Trump. Den er et stor hit hos turisterne i Melanias hjemby Sevnica i Slovenien. Foto: RENE GOMOLJ

Siden Donald og Melania Trump indtog Det Hvide Hus, er byens turisme steget med 15% til 20.000 årlige gæster. Mange af dem skal på specielle Melania-Tours, og mange af byens erhvervsdrivende tjener gode penge på førstedamen.

Der er nemlig stort salg i champagnen 'First Lady Champagne' og i sutsko med Melanias navn på. Du kan tilmed få et stykke Melania-kage hos en lokal bager.

I byen Sevnica serveres der Melania-kage opkaldt efter USAs førstedame, Melania Trump. Foto: Jure MAKOVEC Vis mere I byen Sevnica serveres der Melania-kage opkaldt efter USAs førstedame, Melania Trump. Foto: Jure MAKOVEC

Byens helt store kulinariske kendetegn er dog spegepølsen. Sådan en kan man naturligvis også købe med hjem.

Byen har haft så stor succes med Melania-turismen, at byens eneste hotel er blevet genåbnet for at kunne tage imod alle gæsterne.