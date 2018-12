For halvandet år siden gik en artikel bogstaveligt talt viralt i Danmark.

Det var ikke nogen stor historie. Der var på papiret langt vigtigere sager, der burde dækkes, og komiker Jonathan Spang kårede den da også senere til årets ikke-historie i sit DR2-program ’Tæt på sandheden’.

Alligevel var der noget i historien om 22-årige Cecillie Nielsen fra Hvidovre, der fik ødelagt sin Volbeat-koncert, som gik rent ind hos danskerne og gjorde artiklen til den suverænt mest læste på BT.dk i 2017.

Har du glemt, hvad den handler om?

Det begyndte med et opslag på Facebook.

Volbeat gav lørdag den 26. august 2017 en udsolgt koncert i Parken foran 48.250 begejstrede fans.

Den unge Volbeat-fan Cecillie havde dog haft en mindre god aften.

Under koncerten var hun gået på toilettet, og her havde hun tabt sine briller.

Volbeat. Foto: HERBERT P. OCZERET Vis mere Volbeat. Foto: HERBERT P. OCZERET

Hun er nærsynet med bygningsfejl og minus to på begge øjne, så da brillerne var væk havde hun ingen chancer for at se resten af koncerten fra sin plads højt oppe under taget.

Cecillie var ked af det og efterlyste dagen efter sine briller på Volbeat-koncertens Facebookside, og det var her, B.T. samlede hendes efterlysning op.

Historien gik viralt, blev delt, kommenteret og læst og endte altså som årets mest læste historie.

Cecillie blev ramt af en shitstorm af grove læserbeskeder fra danskere, der generelt set ikke ved, hvordan man opfører sig på sociale medier.

Historien om Cecillie gik i 2017 viralt. Foto: Screenshot BT.dk Vis mere Historien om Cecillie gik i 2017 viralt. Foto: Screenshot BT.dk

Hun fortalte et par dage efter til B.T., at Parkens personale havde fundet brillerne, så alt var godt, men Volbeat-koncerten kunne hun som bekendt ikke få igen.

Ikke før nu.

For da B.T. her halvandet år efter i forbindelse med et interview fortæller Volbeats forsanger Michael Poulsen om Cecillies historie, udbryder han straks, at de vil hjælpe hende.

Volbeat spiller næste sommer på Ceres Park stadion i Århus,og hvis Cecillie har lyst, vil Michael Poulsen sørge for et par billetter, så hun ovenpå balladen kan få oplevet Volbeat live én gang for alle.

»Hun skal selvfølgelig til koncert,« lyder det fra Michael Poulsen.

B.T. har efterfølgende været i kontakt med Cecillie, som gladeligt tager imod billetterne.

Så nu skal Cecillie til Volbeat-koncert igen. Så krydser vi fingre for, at brillerne bliver på denne gang.