I ren frustration over at skulle smøre madpakker til sin 12-årige søn og 14-årige datter begyndte Whitney Cicero at skrive passiv aggressive beskeder på børnenes madposer.

Nu er de blevet så populære på de sociale medier, at forældre verden over gerne vil købe dem.

På de brune poser kan man blandt andet læse disse beskeder: ‘Fornite er ikke et karrierevalg’, ‘tag en jakke på’ og ‘ryd op på dit værelse’.

»Enten skulle jeg skrive beskeder til dem, eller også skulle jeg forgifte dem,« siger Whitney Cicero til britiske The Sun.

Utilsigtet fandt datteren poserne ganske sjove, og hun fik overtalt Whitney til at lægge dem ud på det sociale medie Instagram, hvor hun har mere end 17.000 følgere.

Whitney har selv svært ved at forstå, hvorfor nogen vil betale for poserne, når man bare kan lave dem selv.

Alligevel har hun oprettet en butik på nettet, hvor man kan købe 10 poser for ca. 65 kroner.

Mange af Whitneys følgere på Instagram skriver, hvor vilde de er med poserne. Eksempelvis skriver Layette, at poserne ‘bliver bedre og bedre.'

Hver måned skiftes teksten på poserne ud med helt nye beskeder, der på hver deres måde beskriver de tanker, som forældre til teenagere kan gå rundt med. Med Whitney Cicero forsikrer, at også børne er helt vilde med poserne.