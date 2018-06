Australske Lyn havde været sammen med sin kæreste Jacob i to år, og de var begyndt at tale om at købe et hus sammen, blive gift og få børn engang i fremtiden. Men da Lyns søster Kath efter at have slået op med sin kæreste lånte et værelse i hendes lejlighed i en kortere periode, ændrede det alt.

Det fortæller Lyn til det australske medie nine.com.

Ifølge den australske kvinde gik forholdet til Jacob rigtig godt, da søsteren Kath fik lov at låne et værelse, indtil hun fandt sine fødder igen ovenpå bruddet med kæresten.

Derfor tog hun ikke notits af, at den to år yngre søster og kæresten kom rigtig godt ud af det med hinanden. Men det skulle ændre sig, da Lyn tog på en to uger lang arbejdsrejse.

»Da jeg kom hjem, var Kath og Jacob sammen. Da de fortalte mig sandheden, at de elskede hinanden og ville indlede et forhold, begyndte jeg at græde, råbe og skrige. Jeg kunne ikke tro, hvad jeg hørte. At blive forrådt af min egen søster var forfærdeligt. Men der var intet, jeg kunne gøre,« siger Lyn til det australske medie.

Hun reagerede prompte ved at smide dem begge ud af sin lejlighed. Ifølge den australske kvinde fik har hun aldrig fået en undskyldning fra søsteren, som i dag er 'som død' for hende.

Lyn føler, at søsteren valgte hende fra på bekostning af Jacob og sin egen lykke, og det gjorde hende rasende.

Men det skulle blive endnu værre.

Et halvt år senere fik Lyn et endnu større chok, da deres mor fortalte hende, at Kath og Jacob var blevet forlovet og skulle giftes. Lyn græd efter eget udsagn i dagevis, og det blev kun værre af, at hun ikke selv havde fundet den eneste ene siden søsteren 'stjal' Jacob fra hende.

Hun nægtede at møde op til brylluppet.

Lyn ved godt, at hun måske burde tilgive sin søster, men smerten er simpelthen for stor, fortæller hun. Derfor går livet lettere, hvis hun lader som om, Kath slet ikke eksisterer.