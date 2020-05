Det amerikanske advokatfirma 'Grubman Shire Meiselas & Sacks', der har utallige kendte mennesker som klienter, er blevet hacket.

Det bekræfter firmaet overfor det amerikanske medie Variety:

»Vi kan bekræfte, at vi er blevet ofre for et hackerangreb. Vi har underrettet vores klienter og vores medarbejdere. Vi har hyret nogle af verdens bedste eksperter, som har specialiseret sig indenfor hackerangreb. Vi arbejder dag og nat på at adressere disse sager.«

Listen over klienter, der er blevet hacket, tæller blandt andet Lady Gaga, Madonna, Nicki Minaj, Bruce Springsteen, Mary J. Blige, Christina Aguilera, Mariah Carey og Jesssica Simpson.

Nyheden om hackerangrebet kom ud i sidste uge, efter at hackergruppen lækkede noget fra Madonnas 'Madam X tour'-kontrakt. Det gjorde de på det sorte marked for at vise, at hackerangrebet var sandt.

Dataene, der er blevet stjålet, tæller blandt andet telefonnumre, e-mail adresser, private samtaler og ikke offentliggjorte kontrakter.

Det er hackergruppen 'REvil' der står bag angrebet. Gruppen er også kendt under navnet 'Sodinokini'. Hackerne har tidligere udført angreb på firmaet 'Travelex, samt et engelsk valutafirma, som endte med at betale 2,3 millioner i bitcoin til hackerne.

'Grubman Shire Meiselas & Sacks' fortæller, at angrebet på dem er udført af cyberkriminelle, der truer med at offentliggøre de stjålne informationer, hvis ikke de får en masse penge. Det er dog ikke blev offentliggjort, hvilke krav hackerne har stillet 'Grubman Shire Meiselas & Sacks' endnu.