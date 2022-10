Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag delte 38-årige Hilaria Baldwin et billede af sin mand, 64-årige Alec Baldwin, og deres i alt syv børn.

Billedet blev til for at byde parrets yngste medlem – Ilaria Catalina Irena – velkommen til familien.

Hun blev født 22. september.

»Vores første billede med de mindste Baldwins. Hvilket Baldwinito dream team,« skrev hun på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Hun skrev også, at Alec Baldwins datter, Ireland Baldwin, var savnet på billedet.

Alec Baldwin har den 26-årige datter Ireland Baldwin med sin ekskone, Kim Basinger.

Tidligere skrev Hilaria Baldwin også et brev på Instagram til sin nyfødte datter:

»Enhver mor ved, hvor vidunderligt og hårdt det er at få en baby, og at vi ofte ikke føler, at vi er nok. Og desværre ved alle mødre, at vi er nødt til bare at tage os sammen og fortsætte. Jeg vil gøre mit allerbedste for at ændre det for alle kvinder, inklusiv dig og dine søstre«