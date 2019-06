Morgenfriske københavnere får tirsdag mulighed for at få en actionfyldt start på hverdagen efter pinsen.

Tivoli har nemlig valgt at åbne dørene og give gratis rutschebaneture til alle, skriver forlystelsesparken i en pressemeddelelse.

Der er dog den hage, at der ikke er gratis indgang, så medmindre man har årskort, må man betale for at komme ind, siger Tivolis pressechef Torben Plank til B.T.

»Der er kun gratis til turen i rutsjebanen denne gang, men alle må komme. Vi forventer rigtig, rigtig mange,« siger han.

Indgangen til Tivoli koster 130 kroner for voksne og 60 kroner for børn under otte år.

Tivolis skriver i pressemeddelelsen, at den lille happening er lavet for at modvirke københavnernes stress.

»Tivoli er en kæmpe legeplads for børn og voksne, som hver dag får masser af glæde og oplevelser i Haven. Det vil vi gerne gøre endnu flere opmærksomme på,« siger Tivolis salg- og marketingdirektør Michala Svane.

»Derfor giver vi nu alle morgenfriske københavnere og andre gæster i byen mulighed for at blive rusket godt og grundigt igennem i den ikoniske trærutsjebane og få rørt lattermusklerne, inden de skal på arbejde eller i skole. Det kan forhåbentlig give et godt grin og fornyet energi til at klare dagens strabadser.”