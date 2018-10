Gaming-nyt: Der kommer måske allerede en ny Playstation i 2020.

Sonys præsident, Kenichiro Yoshida, har bekræftet, at den japanske elektronikgigant arbejder på en ny konsol.

»På nuværende tidspunkt kan jeg sige, at det er nødvendigt at have den næste generation af hardware«, siger Yoshida.

Playstation 4 udkom i 2013.

Se ugens øvrige gaming-nyheder i videoen over artiklen.

