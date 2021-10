Googler man »verdens grimmeste kvinde«, kommer der unægteligt et billede af Lizzie Velasquez frem.

Det blev hun nemlig kaldt i en Youtube-video, der for omkring 15 år siden gik viralt, og blev begyndelsen på mobning fra hele verden. I dag har hun viet sit liv til at komme mobning til livs.

Spoler vi tiden tilbage til dengang, kan du nok forestille dig, hvordan det må have været for den dengang 17-årige Lizzie Velasquez, da hendes ansigt pludselig tonede frem i en tilfældig video på Youtube.

Videoen havde ikke en hvilken som helst overskrift.

Lizzie Velasquez har viet sit liv til at bekæmpe mobning. Foto: RONALDO SCHEMIDT Vis mere Lizzie Velasquez har viet sit liv til at bekæmpe mobning. Foto: RONALDO SCHEMIDT

Men derimod den modbydelige overskrift »verdens grimmeste kvinde«.

Til videoen kunne hun læse en række grusomme kommentarer om hendes udseende og forslag til, hvordan hun skulle have været dræbt ved fødslen.

»Det var en eftermiddag. Jeg ville høre noget musik på YouTube. Og så fandt jeg videoen. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg klikkede på den. Men det gjorde jeg og flippede helt ud,« har Lizzie Velasquez før sagt til Daily Mail om den skæbnesvangere dag, der ændrede hendes liv for evigt.

Lizzie Velasquez lider en kombination af sjældne sygdomme. Såkaldt Marfan syndrom og Progeria-associeret lipodystrofi. Sygdomme, der har gjort hende blind på det ene øje og meget lille og spinkel, da hun ikke kan tage på i vægt.

Allerede i børnehaven begyndte mobningen og fortsatte op igennem skolentiden. Hun blev blandt andet kaldt »et monster«, ligesom hun også er blevet brugt som et såkaldt meme.

Det har B.T skrevet om her.

I dag er Lizzie Valasquez 32 år gammel og kæmper for at komme mobning til livs. Det har hun blandt andet gjort med filmen 'A Brave Heart The Lizzie Velasquez Story' fra 2015.

Også på Instagram og YouTube deler Lizzie Valasquez ud. På sidstnævnte har hun næsten en million abonnenter og på Instagram over 700.000 følgere.

Det skriver det norske Dagbladet.