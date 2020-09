Var det i orden, at Facebook blokerede for Saszeline Dreyers Instagram? Og gik Saszeline Dreyer over stregen med sine kontroversielle opslag om corona?

Det diskuterer Martin Ruby, politisk chef for Facebook i Norden, og Saszeline Dreyer i torsdagens udgave i podcasten 'Q&CO'.

Her var begge parter med via en telefonforbindelse, hvor de hver især kunne give deres besyv til kende i sagen, der har ført til, at Saszeline Dreyer har fået lukket sin Instagram-konti.

Du kan høre debatten øverst i artiklen. Debatten starter 45 minutter inden i podcasten.

»Grundlæggende tillader vi rigtig mange ting på Facebook, og grundlæggende tillader vi at lade ytringsfriheden råde. Men vi har også et eller andet ansvar for at rydde op i noget,« siger Martin Ruby og forklarer følgende om årsagen til Instagram-lukningen:

»Lige med corona må vi fjerne noget af det indhold, som er skadeligt for andre,« udtrykker han og henviser de kontroversielle opslag, Saszeline Dreyer har lagt op.

Henrik Qvortrup stiller herefter over til Saszeline Dreyer for at høre hende, hvorvidt hun selv mener, at hun har lagt skadende indhold op på de sociale medier.

»Jeg har ligesom alle andre været påvirket af corona. Det, som jeg synes, har manglet i debatten har været, at vi har turde stillet kritiske spørgsmål til magthaverne og de tiltag og retningslinjer, der er fremhævet.«

»Mit ønske er at udfordre magthaverne, så vi kan have en åben og kritisk debat,« siger den tidligere S.O.A.P.-sangerinde.

Hør hele debatten øverst i artiklen.